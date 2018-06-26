Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri'nde 'FETÖ' operasyonu

Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında 'FETÖ' soruşturması kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında 13 kişi için gözaltı kararı verildi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 08:28

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