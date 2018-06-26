Batı Şeria'da İsrail askerleri 18 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada 18 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da18 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabahın erken saatlerinde bir grup İsrailli yerleşimcinin dini ayinlerini gerçekleştirmek üzere "Yusuf Türbesi'ne" gelmesiyle eş zamanlı olarak Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir kişinin gerçek, 17 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilendiği ifade edildi.

Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin, çatışmalar sırasında iki Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal kabul ediliyor. Yahudiler, Yusuf peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinliler ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Yusuf peygambere değil Yusuf Duveykat'a ait olduğunu iddia ediyor. (Ramallah/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 09:00

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