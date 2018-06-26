14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

Muğla Dalaman'da yaşayan 51 yaşındaki R.G., eşinin 14 yaşındaki yeğenine 4 yıldır cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Cihan KAYA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki R.G., eşinin yeğeni olan 14 yaşındaki kız çocuğuna 4 yıldır cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, Dalaman'da meydana geldi. İddiaya göre, R.G. ile aynı apartmanda oturan kız çocuğu, 2014 yılının yaz aylarında R.G.'nin cinsel istismarına maruz kaldı. R.G.'nin yaklaşık 20 gün önce kız çocuğuna yine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Öğretmenleri, küçük kızın davranışlarından ve R.G.'nin sık sık okul çevresinde dolaşmasından şüphelendi. Öğretmenlerinin ısrarlı soruları üzerine kız çocuğu, halasının eşi olan R.G.'nin 4 yıldır cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Öğretmenler durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede yakalanan R.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan R.G.'nin sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı vardı. Onunla ilişkiye girmiş" dediği öğrenildi. Yapılan araştırmada kız çocuğun erkek arkadaşı olmadığı belirlendi. R.G., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.

BASKI VE TEHDİTLE SUSTURDU

Kız çocuğunun psikologlar eşliğinde verdiği ifadesinde, 4 yıl boyunca R.G.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını ve baskı ve tehditle susturulduğunu söyledi.

Kız çocuğu, ifadesinin ardından koruma altına alındı. (Muğla/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 07:51

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