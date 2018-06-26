Türk Dil Kurumu Başkanı görevden alındı

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin görevden alındı, yerine Prof. Dr. Gürer Gülsevin atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin görevinden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakan Yardımcılığına ait görevlendirme kararına göre, TDK Başkanlığını yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin'in Marmara Üniversitesindeki asli görevine döndürülmek üzere görevinden alınmasına karar verildi.

Bu suretle boşalan TDK Başkanlığına ise Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürer Gülsevin görevlendirildi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 07:30

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