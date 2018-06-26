2018 Dünya Kupası C ve D Grubu son 16 eşleşmeleri

2018 Dünya Kupası'nda C ve D gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda C ve D gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu.

C Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Fransa, D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Arjantin ile son 16 turunda eşleşti.

D Grubu'nu 9 puan ile lider tamamlayan Hırvatistan ise C Grubu'nu 5 puanla ikinci bitiren Danimarka ile son 16 turunda rakip oldu.

MAÇ TARİHLERİ

Son 16 turundaki eşleşmelerin maç tarihleri de belli oldu, program şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena)

1 Temmuz Pazar

21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod)

ARJANTİN - NİJERYA: 2-1

Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Grupta ilk galibiyetini alan Arjantin puanını 4'e yükseltti ve 2. sıraya çıkarak son 16 turuna yükseldi. Üç puanda kalan Nijerya ise şampiyonaya veda etti.

14. dakikada Arjantin öne geçti. Banega'nın orta sahadan savunmanın arkasına attığı uzun topu kontrol eden Messi, ceza sahası içinde sağ ayağıyla sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 0-1.

27. dakikada Arjantin ikinci golüne yaklaştı. Messi'nin ara pasıyla Higuain kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa güçlükle dokundu, zamanında kalesini terkeden kaleci Uzoho'ya çarpan top geri döndü.

34. dakikada Arjantin'in Nijerya ceza sahasının hemen önünden, sol çaprazdan kazandığı frikikte topun başına Messi geçti. Messi'nin ters köşeye gönderdiği top yan direğe çaparak oyun alanına geri döndü.

49. dakikada Mascherano ile Balogun arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. 51. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Moses geçti. Moses, topu ve kaleci Armani'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

83. dakikada Arjantin ceza sahasına giren Ighalo kaleci Armani ile karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan yakın mesafeden şutu kaleciden döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

86. dakikada Arjantin öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya penaltı noktası üzerinde gelişine vuran Rojo topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

Mücadele Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İZLANDA - HIRVATİSTAN: 1-2

Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında İzlanda'yı 2-1 yenen Hırvatistan, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Grupta yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Hırvatistan son 16 turunda, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Danimarka ile karşılaşacak. Grupta 1 puan toplayan İzlanda ise organizasyona veda etti.

Hırvatistan'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçın ilk yarısında İzlanda daha etkili bir performans ortaya koyarken, takımlar skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

53. dakikada Hırvatistan 1-0 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Pivaric'in vuruşunda savunmadan sekten top penaltı noktasında bulunan Badelj'in önüne düştü. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

75. dakikada Gylfi Sigurdsson'un yaptığı vuruşta hakem Lahoz, Lovren'in ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltıyı kullanan Gylfi Sigurdsson meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 1-1 yaptı.

90. dakikada Hırvatistan tekrar öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Perisic'in yaptığı vuruşta, top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-2

Hırvatistan, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

FRANSA-DANİMARKA: 0-0

Fotoğraf: Gökhan BalcıAA

C Grubu son maçında Danimarka ile Fransa 0-0 berabere kaldı.

Puanını 7'ye yükselten Fransa grubunu lider tamamladı. Puanını 5'e yükseltin Danimarka da grup ikincisi olarak son 16 turuna Fransa ile birlikte adını yazdırdı. C Grubu'nda Peru ve Avustralya ise şampiyonaya veda etti.

5. dakikada gelişen Fransa atağında Hernandez sol kanattan ceza sahasına girdi, savunmanın müdahalesi sonrasında boşta kalan topu ceza sahası içinde önünde bulan Giroud'un şutunu kaleci son anda köşeden kornere çeldi.

29. dakikada Danimarka gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Cornelius yerden penaltı noktasına doğru pasını gönderdi. Gerilerden gelen Eriksen topa vurmak istedi ancak Hernandez ve kalesini zamanında terk eden Mandanda Eriksen'e şut şansı vermedi. Bu üç oyuncunun çarpışması sonucu boşta kalan topu yerden hızlı kalkan Hernandez uzaklaştırdı.

70. dakikadaki Fransa atağında sol kanattaki Lemar'ın pasıyla topla buluşan Fekir, ceza sahasına girmeden çaprazdan çok sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

PERU AVUSTRALYA: 2-0

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın C Grubu mücadelesinde Peru, Avustralya'yı 2-0 yendi.

18. dakikada ceza alanına giren Guerrero'nun sağ çapraza doğru havalandırdığı topa Carrillo hareketlendi. Carrillo, sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve Peru'yu 1-0 öne geçirdi.

50. dakikada sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Cueva, pasını kale sahası önündeki Guerrero'ya çıkardı. Guerrero'nun vuruşunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanarak gruptaki son maçında ilk galibiyetini alan Peru, turnuvayı 3 puanla tamamladı. Avustralya ise 1 puanla Dünya Kupası'na veda etti. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 23:25

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