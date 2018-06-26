MNG Kargo’da ‘işçi başına para’ kampanyası

MNG Kargo'da çalışan bir işçi, Evrensel'e yazdığı mektubunda ağır çalışma koşullarına dikkat çekerek çözümün sendikal mücadelede olduğunu söyledi.

MNG Kargo’da çalışan bir işçi

Merhaba değerli Evrensel okurları.

Ben MNG Kargo’da çalışan bir işçiyim. Öncelikle tüm işçilere, bizim sorunlarımızı yansıtan Evrensel’i takip etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ben hiçbir gazetede ne işçi mektubu ne de işçilerle iligili bir habere rastlıyorum. Diğer gazetelere baktığımızda direkt karşımızda gökdelenler çıkıyor. O gökdelenleri yapan, yaparken iş kazası geçiren, hakları gasbedilen işçiler ise kendilerine Evrensel’de yer bulabiliyor.

Şimdi gelelim asıl meselemize. Ben yaklaşık 6 yıldır MNG Kargo’da çalışıyorum. Saat 15.00’te servise binip 16.00’da işbaşı yapıyoruz. Çıkış saatimiz ise belli değil. İş ne zaman biterse o zaman paydos ettiriyorlar. Yani anlayacağınız işimiz çok zor, ağır ve tehlikeli. Ama ağır iş kolu olarak geçmiyor. Demire varana kadar aklınıza ne gelirse taşıyoruz.

Ama MNG Kargo’da işçinin hiçbir değeri yoktur. Geçenlerde bir arkadaşımız 2 metre yüksekten düştü. Oraya gelen aktarma şefi arkadaşşımızı görünce yaptığı şey, ‘Yalan atıyorsun’ diyerek dalga geçmek oldu. Ama durumu ciddiydi. Olay saat 17.00-18.00 civarında yaşandı ama hastaneye 21.00’de götürüldü. Arkadaşımızın kolunun kırıldığı anlaşıldı. 35 kişinin çalıştığı yerde ne bir doktor ne de bir ambulans var. İşyerimizde, işçi sağlığı ve iş güvenliğine dair hiçbir şey bulunmamaktadır. Bu konuda sorumlu olan Çalışma Bakanlığı umarım en yakın zamanda işyerini denetler.

Ayrıca işçiler sürekli, şefler ve müdürler tarafından ‘Beğenmiyorsan kapı orada, seni işten atarım’ diye tehdit ediliyor. İnsanlar, bedenen yorulduğu yetmiyormuş gibi psikolojik olarak da baskı altına alınıyorlar. İşçi doğal olarak çalışmak istemiyor. Bir yerde huzur yoksa insan çalışmak istemez. Tüm bunlara karşılık verdikleri ise asgari ücret. Günde 8 saatten fazla çalışıyoruz ama mesai ücreti verilmiyor. MNG Kargo sahibine sorsanız her şey güllük gülistanlıktır. Ama esasen bize sorun MNG’yi.

MNG Kargo son olarak yeni bir şeyle geldi önümüze: “Arkadaşını öner 300 TL kazan.” Bu kampanyaya göre getirdiğin arkadaşın 3 ay kesintisiz çalışırsa sana 300 TL para verecekler. Verip vermeyeceklerinin de garantisi yok ama en azından böyle diyorlar. Düşünün ki sevdiğiniz bir arkadaşınızın sırtından para kazanacaksınız. Her bir arkadaşımıza para kazanma gözüyle bakacağız. Onların da koşulların kötü olduğu yerde çalışmasına neden olacağız. Ve bunun karşılığında para alacağız. İşin aslı çalışma koşulları ağır olduğu için işçiler dayanamayıp işi bırakıyor. Tüm bu yaşadıklarımıza karşı sendikalaşma faaliyetini hayata geçirmemiz gerekiyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 00:30

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