LGS açıklanıyor: Öğrenci ve velilerde tercih ve yerleştirme endişesi

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine getirilen yeni Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’nın sonuçları bugün açıklanıyor.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Ortaokul 8’inci sınıfta okuyan 1.2 milyon öğrenciyi ilgilendiren yeni sınav sistemi velilerin, eğitimcilerin itirazlarına rağmen hayata geçirildi. ‘Çocuklarımız, istemediğimiz okullara mı yerleştirilecek?’ kaygısı taşıyan velileri zorlu bir süreç bekliyor. Yerleştirmede pilot il seçilen Bursa Eğitim-Sen Şube Başkanı Atakan Erdağı, pilot il olarak seçilen Bursa’da yerleştirme uygulamasının sonuçlarının öğrenci ve veli ve kamuoyuyla paylaşılmadığını söyleyerek ortaöğretime geçiş sisteminin sil baştan yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Bursa’daki pilot uygulamaya katıldıklarını anlatan bir veli ise tercih zorunlululuğu nedeniyle istemedikleri halkde meslek lisesi tercihi yapmaya mecbur bırakıldıklarını anlattı.

‘SİL BAŞTAN YAPILANDIRILMALIDIR’

Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Atakan Erdağı, ortaöğretime geçiş sisteminin sil baştan yapılandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Uygulamaya geçildiğinde kurgulanan yapı çöktü özellikle okulların nitelikli, niteliksiz tespiti sonrasında kontenjanların yetersizliği ve uygulanacak çember sistemindeki bölge içi, bölge dışı ve uygulanan okulların tespiti ve burada uygulanacak kriterlerin önceliklerinin belirlenmemiş olması gibi sıkıntılar devam ediyor” dedi. Sınav sonuçları açıklanacakken hala meslek liselerinin öğrenci kontenjanlarının düşürülmesi, bazılarının ise kademeli olarak sınavsız anadolu lisesine dönüştürülmesi söylentilerinin devam ettiğini belirterek “Tüm öğrencilerini sınavla alan ortaöğretim kurumlarının proje okullarına dönüştürülmesi ve bu okuldaki öğretmenlerin dört veya sekiz yılını dolduranların gönderilmesi sonrasında bu okullara mülakatla öğretmen seçimi ve benzeri bir çok sorunlar bizi beklemektedir” dedi. Öğrenci ve veliler açısından sınavın kendisi ve sonrası ortaya atılan iddiaları facia olarak niteleyen Erdağı “Soruların sızdırıldığı, daha önceden yayınlanan kitaplardan soru sorulduğu, en önemlisi de sınavda sorulan soru türünün eğitim öğretimde hiç işlenmemiş olması sıkıntılıdır” değerlendirmesinde bulundu. Sendika olarak bu sistemin uygulanmamasını gerektiğini defalarca söylediklerini aktaran Erdağı, “Yapılacak bir çalışma ile tüm tarafların katkı sunduğu ve ortaklaştığı bir uygulamanın yapılmasının daha doğru olacaktır. İktidar, çocuklarımızın ve bizlerin geleceğinden ellerini çekmelidir” diye konuştu.

PİLOT UYGULAMANIN SONUÇLARI PAYLAŞILMADI

Bursa’da pilot olarak uygulanan yeni sistemle ilgili ise Erdağı, “İlimizde başlatılan pilot uygulamadaki sonuçların öğrenci ve velilerle paylaşılmaması, yerleştirme uygulama sonuçlarının ve tercih sisteminin kamuoyuna duyurulmaması ilginçtir. Bursa ilinde uygulanan tercih pilot uygulaması uygulama farklılıkları ve tercihlerin zorla yaptırılması önümüzdeki sürecin nasıl yönetileceğini bize göstermektedir. Tercihlerde sınırlama okul türlerinde zorlama uygulanacak. Çember sistemi ile ilgili kamuoyuna bilgi verilmemesi de kafaları karıştırmaktadır” diye konuştu.

Bursa açısından yayınlanan kılavuzda 48 okulda 4500 öğrencinin sınavla alınacağı ancak sınavsız öğrenci alacak okul ve öğrenci sayılarının belirsiz olduğunun altını çizen Erdağı, “Bursa’da sekizinci sınıf öğrenci sayısının yaklaşık 50.000 olduğu düşünülürse sınava göre okulla yerleştirme oranı yüzde 3 olmaktadır.Yerleştirme kılavuzunun sınavdan önce yayınlanmaması, sınav sonuçlarının belirlenen tarihten sonraya ertelenmesi endişe ve kuşkuları artırmaktadır” dedi.

İSTEMEDİĞİMİZ OKULA MECBUR KALIYORUZ

Veliler ise özellikle adrese dayalı tercih sistemi nedeniyle endişeli. ‘Herkes istediği okula gidecekse, neden imam hatip ya da meslek lisesi yazayım’ diye soran ismini vermek istemeyen bir veli, “TEOG sınavını aniden kaldırdılar. Aylarca yerine nasıl bir sınav sistemi geldiği açıklanmadı. Okulları nitelikli- niteliksiz diye böldüler. Moral bozucu açıklamalar yapıldı. Kendimizi hapsedilmiş gibi hissediyoruz. Herkesin istediği okula gideceği söyleniyor. Bursa’daki pilot uygulamaya katıldık. Farklı iki okul türü yazma zorunluluğu vardı. Biz iki anadolu lisesi yazdık, bir de meslek lisesi yazmak zorunda kaldık. Benim çocuğum meslek lisesinde veya imam hatipte okumak istemiyor. Çocuğum neden bu okullarda okumak zorunda bırakılıyor” dedi.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları’na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak. Sınavla öğrenci alan okullara 126 bin öğrenci yerleşecekken, sınavla yerleşemeyen yüzbinler yani öğrencilerin yüzde 90’ı ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleşecek. Bu yerleştirmede öğrencinin evinin adresi belirleyici olacak.

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