ABD'den seçim açıklaması: Demokrasinin güçlendirilmesini destekliyoruz

24 Haziran seçimleri sonrasında ABD’den ilk açıklama geldi. Açıklamada 'Beyaz Saray Türkiye’de ‘demokrasinin güçlendirilmesini’ destekliyor' denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugünkü basın toplantısında Türkiye seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, Türkiye'den ikili ilişkilerdeki devam eden sorunları çözme çağrısı da yaparak, Trump ile Erdoğan arasında bir telefon konuşması için gerekli düzenlemeleri de yapma sürecinde olduklarını kaydetti. Bu konuşmada Başkan'ın iki ülke arasında varolan güçlü bağlar konusundaki taahhüde vurgu yapacağının işaretini verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Türk seçmenlerin kararına saygılıyız, yapıcı ilişki için ileriye bakıyoruz" denildi.(DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 23:36

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