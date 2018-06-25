2018 FIFA Dünya Kupası A ve B Grubu son 16 eşleşmeleri

Dünya Kupası'nda A ve B gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki ilk iki eşleşmeler belli oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda A ve B gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki ilk iki eşleşme belli oldu.

A Grubu'nu 9 puanla lider bitiren Uruguay, B Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan Portekiz ile son 16 turunda eşleşti.

B Grubu'nu 5 puan ve attığı gol sayısı ile lider tamamlayan İspanya ise A Grubu'nu 6 puanla ikinci bitiren ev sahibi Rusya ile son 16 turunda rakip oldu.

2018 Dünya Kupası'nda günün programı (25 Haziran)

MAÇ TARİHLERİ

Son 16 turundaki eşleşmelerin maç tarihleri de belli oldu.

Uruguay ile Portekiz'i karşı karşıya getirecek son 16 turu mücadelesi 30 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanacak.

İspanya ile Rusya arasındaki karşılaşma ise 1 Temmuz Pazar günü başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak.

30 Haziran Cumartesi

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı)

1 Temmuz Pazar

17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı) (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 23:20

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