Cenk Tosun'dan Aboubakar paylaşımı; transfer iddialarını güçlendirdi

Futbolcu Cenk Tosun, ismi Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'ı sosyal medya hesabından paylaşarak 'Hayırlı olsun' dedi.

Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden Vincent Aboubakar ile fotoğrafını paylaşarak, "Hayırlı olsun, şampiyon Beşiktaş" notunu düştü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli golcü Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden Porto'da forma giyen futbolcu Vincent Aboubakar ile birlikte Beşiktaş günlerinden bir fotoğrafını paylaşarak, "Hayırlı olsun. Şampiyon Beşiktaş" notunu düştü.

Cenk'in bu paylaşımı, Aboubakar'ın Beşiktaş ile anlaştığı iddialarını güçlendirdi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 22:16

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