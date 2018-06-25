Kocaeli'de kadın cinayeti: Polis, boşanmak isteyen eşini öldürdü

Kocaeli'de polis İbrahim Y. boşanmak isteyen eşini oğlunun önünde öldürdü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis İbrahim Y., boşanmak isteyen eşi Elif Kaya Y.'yi oğlunun gözü önünde öldürdü.

Olay saat 19.00 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Bodur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İzmit'te bir polis merkezinde görevli İbrahim Y. ile eşi Elif Kaya Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kurşunlardan biri Elif Y.'nin göğsüne, biri ise karnına isabet etti. Tartışma sırasında engel olmaya çalışan oğlu, bir cisimle babasının başına vurmasına rağmen yaşananlara engel olamadı.

EŞİNİ VURDU, KARAKOLDAKİ POLİSLER EVE KOŞTU

Olayın ardından evden çıkan İbrahim Y., yakındaki Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne giderek, eşini vurduğunu, teslim olmaya geldiğini söyledi. Eve giden polisler, 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Kaya Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 21:51

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