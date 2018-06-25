Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti

CHP ve SP'nin cumhurbaşkanı adayları İnce ve Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'daki resmi hesabından yapılan iki ayrı paylaşımda, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik ettiği duyuruldu. (HABER MERKEZİ)

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti. — T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 25 Haziran 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti. — T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 25 Haziran 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 21:14

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