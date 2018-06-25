Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli gök gürültü sağanak beklendiğini duyurdu.

Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri için kuvvetli gök gürültü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışın etkisine girmesi bekleniyor.

Yağışların yarın Trakya'da, çarşamba günü ise İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışın hafta sonuna kadar ülkenin kuzeybatı kesimlerinde de (Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz) etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının bu hafta boyunca iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği, batı bölgelerinde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 20:00

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