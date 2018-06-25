Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Fotoğraf: Yunanistan Başbakanlığı

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

    • 25 Haziran 2018 19:55

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonla görüştü. Görüşmede Yunanistan Başbakanı Çipras, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. (AA)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 19:57
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