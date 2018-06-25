Seçimlerde istediği başarıyı yakalayamayan ancak Meclis’e 43 vekil sokmayı başaran İYİ Parti’de Meral Akşener’in nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 19:55
Fotoğraf: Ankara/DHA
Meral Akşener yarın açıklama yapacak
25 Haziran 2018 19:52
İYİ Parti'den yapılan açıklamada Meral Akşener'in yarın gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacağını duyuruldu.
Seçimlerde istediği başarıyı yakalayamayan ancak Meclis’e 43 vekil sokmayı başaran İYİ Parti’de Meral Akşener’in nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.
İYİ Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (HABER MERKEZİ)
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