Meral Akşener yarın açıklama yapacak

İYİ Parti'den yapılan açıklamada Meral Akşener'in yarın gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacağını duyuruldu.

Seçimlerde istediği başarıyı yakalayamayan ancak Meclis’e 43 vekil sokmayı başaran İYİ Parti’de Meral Akşener’in nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.



İYİ Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 19:55

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