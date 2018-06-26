DoÃ§. Dr. Hakan GÃ¼neÅŸ: Siyaset gergin bir zeminde devam edecek

Ä°stanbul Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Hakan GÃ¼neÅŸâ€™le 24 Haziran seÃ§imleri Ã¼zerine konuÅŸtuk.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Seçimleri deÄŸerlendiren Doç. Dr. Hakan GüneÅŸ, “Türkiye’nin yüzde 50 yüzde 50 biçimde iki kutuba ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerçeÄŸini deÄŸiÅŸtirmedi. Siyaset bu anlamda, gergin bir zeminde devam edecek bunu gösterdi” dedi.

24 Haziran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Milletvekili seçimlerine iliÅŸkin Ä°stanbul Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Hakan GüneÅŸ’le konuÅŸtuk.

24 Haziran’da ortaya çÄ±kan sonuca iliÅŸkin GüneÅŸ, “Seçimde ortaya çÄ±kan tablonun Türkiye’yi yüzde 50 yüze 50 bölünmüÅŸ olduÄŸunu ortaya koydu” dedi. Ä°ki taraf arasÄ±nda oy kaymalarÄ±n da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GüneÅŸ, “Türkiye’nin yüzde 50 yüzde 50 biçimde iki kutuba ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerçeÄŸini deÄŸiÅŸtirmedi. Siyaset bu anlamda, gergin bir zeminde devam edecek bunu gösterdi” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

MHP’nin elde ettiÄŸi sonuçlarÄ±nÄ±n kamuoyu araÅŸtÄ±rma kurumlarÄ±nÄ± yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ± belirten GüneÅŸ, bu seçimin sürpriz geliÅŸmesini MHP’nin aldÄ±ÄŸÄ± oy olduÄŸunu söyledi. MHP’nin aldÄ±ÄŸÄ± oylarÄ±n nereden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iliÅŸkin GüneÅŸ, “Sadece AKP ve MHP’nin olduÄŸu illere bakarsak, zaten tahmin edileceÄŸi gibi, önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n AKP’den geldiÄŸi anlaÅŸÄ±yor bu oy oranÄ±n. AKP’nin oranÄ± 49’dan 43’e inmiÅŸ. Daha fazla bir oranla MHP’ye gelmiÅŸ durumda” ifadesini kullandÄ±.

'HDP’NÄ°N AKP’DEN ALDIÄžI OYLARI AKP GERÄ° ALDI'

Doç. Dr. Hakan GüneÅŸ (FotoÄŸraf: Evrensel)

Kesin olmamakla beraber yüzde 3 civarÄ±nda HDP’den AKP’ye oy kaymÄ±ÅŸ olduÄŸunu düÅŸünen GüneÅŸ, 2015 7 Haziran seçimlerinden önce yüzde 5-7 bandÄ±nda olan HDP oylarÄ±nÄ±n yüzde 13’ün üzerine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: “BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± BatÄ±daki sol-sosyalist oylarÄ±, bir kÄ±smÄ± ise, AKP’den HDP’ye geçen oylardÄ±. Bu oylarda küçük bir azalma oldu. 1 KasÄ±m 2015’te bir azalma oldu. BunlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± oy oranÄ± üzerinden söylüyorum. AKP’den HDP gelen oylarÄ±n bir kÄ±smÄ± AKP’ye geri döndü. EÄŸer DemirtaÅŸ, yüzde 8.4 yerine yüzde 11 bile almÄ±ÅŸ olsaydÄ±, bu yüzde 3’lük muhafazakar Kürt seçmen oyu AKP’ye geri dönmemiÅŸ olsaydÄ±, farklÄ± bir sonuç almÄ±ÅŸ olacaktÄ±k. Bu gayet açÄ±k.

EÄŸer Saadet Partisi yüzde 1 deÄŸil de, yüzde 3 alsaydÄ±, yine farklÄ± bir sonuç elde ederdik” dedi.

Ä°YÄ° Parti için yüzde 5 ya da yüzde 25 alabilir diye bir sürpriz alan vardÄ±. Kimse net bir ÅŸey söylemedi. Yüzde 10 çok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir sonuç deÄŸil. MHP ve Ä°YÄ° Parti dengesi açÄ±sÄ±nda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda esas büyük sürprizi MHP yapmÄ±ÅŸ görünüyor. MHP oylarÄ±nÄ± AKP’den AKP ise kaybÄ±na raÄŸmen, hala yüzde 43 gibi bir oy oranÄ± korumasÄ± ise yüzde üç oranÄ±nda HDP’den ve birazda Saadet Partisinden oy almasÄ±na baÄŸlÄ± görünüyor. Tabi seçimlerdeki yüzde 3 oranÄ±na yakÄ±n olduÄŸunu tahmin ettiÄŸim bir usulsüzlük ve kural dÄ±ÅŸÄ±lÄ±k konusunu da hesaba katalÄ±m.”

'MECLÄ°SÄ°N ARTIK Ä°ÅžLEVÄ° YOK'

AKP’nin Meclisteki salt çoÄŸunluÄŸu elde edememesi ve koalisyon kurmakla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olma durumuna iliÅŸkin soruya yanÄ±t veren GüneÅŸ, Meclisin artÄ±k bir iÅŸlevi kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸöyle devam etti: “1- Meclisin süper önemsiz olduÄŸu bir aÅŸamadayÄ±z. 2- AKP yeni bir anaya deÄŸiÅŸikliÄŸi gündemi yakÄ±n zamanda yok. Ä°htiyacÄ± olan deÄŸiÅŸiklikleri de yasama, yürütme ve yargÄ±yÄ± tek elde toplamÄ±ÅŸ haliyle zaten Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmadan yapabilecek durumda. 3- MHP önemli bir avantaj saÄŸlamÄ±ÅŸ olmakla beraber, ona bir takÄ±m olanaklarÄ± açmak ve kapamak konusunda AKP’nin eli çok güçlü.”

‘ORTADOÄžU VE KÜRT SORUNUNDA RADÄ°KAL ADIMLAR OLMAYACAK’

24 Haziran seçim sonuçlarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸ politikaya yansÄ±mana iliÅŸkin GüneÅŸ, “Yeni dönemde ne tür geliÅŸmelere karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z biraz Türkiye’nin dÄ±ÅŸÄ±ndaki aktörlerin ne yapacaÄŸÄ±na baÄŸlÄ±. Ama ÅŸu açÄ±k: ErdoÄŸan’Ä±n dÄ±ÅŸ politikada da daha rahat hareket edeceÄŸi bir aÅŸamaya geliyoruz. ErdoÄŸan’la dÄ±ÅŸ politikada sorunlu olan ülkelerin onunla daha fazla uzlaÅŸmaya yöneleceÄŸini yine tahmin edebiliriz.” Kürt sorununu iliÅŸkin de GüneÅŸ, DemirtaÅŸ’Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± oy oranÄ± baz alarak yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu önemli politik bir güç kaybÄ± olarak okunacaktÄ±r. Hem Bölgede hem de dünyada. DolayÄ±sÄ±yla bu da sadece demokratik kamuoyunun deÄŸil, Kürt hareketinin de elini zayÄ±flatan bir geliÅŸme.” ErdoÄŸan’Ä±n ekonomik krizi dengelemek için adÄ±mlar atmaya yöneleceÄŸini belirten GüneÅŸ, OrtadoÄŸu ve Kürt sorununda ErdoÄŸan’dan radikal bir adÄ±m beklemediÄŸini de ifade etti.

Erdem: 9 seÃ§im kaybeden biri bu hareketlilik karÅŸÄ±sÄ±nda istifa etmeli

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 10:32

www.evrensel.net