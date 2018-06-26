'Muhalefet, ErdoÄŸanâ€™a oy veren emekÃ§ileri Ã¶rgÃ¼tleyebilmeli'

Siyaset Bilimci Yard. DoÃ§. Dr. GÃ¼ven GÃ¼rkan Ã–ztan, 24 Haziran seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi: MHP kendisini AKP'ye ve Saray'a dayatacak.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Siyaset Bilimci Güven Gürkan Öztan, 24 Haziran seçimlerinde ortaya çÄ±kan sonucun sorunlarÄ± çözmeyeceÄŸini ve toplumsal ve ekonomik krizleri tetikleyeceÄŸini belirti. Öztan, muhalefetin kolaycÄ±lÄ±ÄŸa kaçmamasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek ErdoÄŸan’a ve AKP’ye oy veren emekçileri, iÅŸsizleri, ezilenleri sÄ±nÄ±fsal talepler etrafÄ±nda örgütlemesi gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±.

Siyaset Bilimci Yard. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan’la 24 Haziran seçim sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdik. 24 Haziran’Ä±n kritik bir seçim olduÄŸunu belirten Öztan ÅŸunlarÄ± söyledi: Çünkü fiilen 15 Temmuz’dan bu yana devam eden tek adam rejiminin akÄ±betini gösterecekti. Seçim sonuçlarÄ±, iktidar blokunun referandumdan bu yana yerleÅŸik hale getiremediÄŸi sistemi kurumsallaÅŸtÄ±rma yönünde belli bir güç elde ettiÄŸini gösteriyor. Ancak bu durum sistemin krize içkin doÄŸasÄ±nÄ± aÅŸabilecek bir siyaseti kurmaktan çok uzak. Bir baÅŸka ifadeyle uyum yasalarÄ± çÄ±ksa da esas sorun orta yerde durmaya devam edecek. OlaÄŸanüstü devlet rejimi olarak kodlanan yönetim modeli, cumhurbaÅŸkanÄ± kararnameleri ve güvenlikçi uygulamalarla yeni bir faza girecek. Toplumsal ve ekonomik krizleri tetikleyecek.

‘MHP KENDÄ°SÄ°NÄ° AKP VE SARAY’A DAYATACAK’

FotoÄŸraf: @guven_oztan/Twitter

ErdoÄŸan'Ä±n, seçimi ilk turda kazanarak kendine koyduÄŸu hedeflerden birine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Öztan, ÅŸunlarÄ± söyledi: Ancak ErdoÄŸan’Ä±n 24 Haziran’dan mutlak zaferle çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek kolay deÄŸil. Zira ErdoÄŸan, partisinin meclis aritmetiÄŸinde kimseye müdahale etmeyeceÄŸi bir rakama ulaÅŸmasÄ±nÄ± arzuluyordu. AKP’nin 1 KasÄ±m seçimlerine oranla yaklaÅŸÄ±k yüzde 7 civarÄ±nda oy kaybetmesi ve 300 vekilin altÄ±nda kalmasÄ± tehlike çanlarÄ±nÄ±n çalmasÄ± demek. AKP, MHP’ye bir kez daha muhtaç duruma gelerek fiili deÄŸil bildiÄŸimiz anlamÄ±yla gerçek bir koalisyona sürüklenmiÅŸ vaziyette. KoalisyonlarÄ± sonlandÄ±rmak gibi bir iddiayla yola çÄ±kmÄ±ÅŸ AKP için bu ÅŸüphesiz siyasi itibar kaybÄ±. Fakat ötesi var; MHP anahtar parti olarak AKP’nin genel af gibi istekli olmadÄ±ÄŸÄ± birçok konuda kendi iradesini hem AKP’ye hem de Saray’a dayatacak. Bürokraside henüz ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± noktalarÄ± bilhassa da polis ve ordu içindeki kilit mevzileri ele geçirmek isteyecek. Çoktan önemli yerlere çöreklenmiÅŸ, MHP’ye mesafeli kimi tarikat ve cemaatlerle rekabete giriÅŸecek. BunlarÄ±n hepsi yeni sorunlar demek.

'MHP’LÄ°LER Ä°KTÄ°DAR ARZUSUYLA PARTÄ°LERÄ°NE OY VERDÄ°'

Seçimde ortaya çÄ±kan oy geçiÅŸkenliÄŸi ve MHP’nin aldÄ±ÄŸÄ± oy oranÄ±na iliÅŸkin Öztan ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: MHP’nin içinden Ä°YÄ° Parti çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen nasÄ±l olup da 1 KasÄ±m seçimlerindeki oy oranÄ±nÄ± koruduÄŸu merak konusu oldu. Üstelik daha çok yeni bir oluÅŸum olan Ä°YÄ° Parti barajÄ± aÅŸacak bir oya ulaÅŸabildi. MHP’ye dair sorularÄ±n cevabÄ±nÄ± ararken AKP, MHP ve Ä°YÄ° Parti arasÄ±ndaki oy geçiÅŸkenliÄŸini hesaba katmak gerekir. AKP’li küskün yüzde yedilik seçmen MHP ve Ä°YÄ° Parti’ye daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ görünüyor. Ancak burada aslan payÄ±nÄ± alan MHP. BirçoÄŸumuz AKP milliyetçiliÄŸe kaydÄ±kça MHP’yi kemik oylarÄ±na kadar geriletir diye düÅŸünüyorduk fakat aksi sonuçlar ortaya çÄ±ktÄ±. MHP’lilerin iktidar arzusuyla partisine sarÄ±lmasÄ± da bu sonucun ortaya çÄ±kmasÄ±nda bir etken. ‘Cumhur ittifakÄ±nÄ± veririm ama ErdoÄŸan’a vermem’ diyen MHP’li seçmenin ise partinin genel oy oranÄ±nÄ±n ancak yüzde onluk bir kÄ±smÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k geldiÄŸi görülüyor.

‘MUHALEFET KOLAYCILIÄžA KAÇMAMALI’

Güven Gürkan Öztan, muhalefetin kolaycÄ±lÄ±ÄŸa kaçmadan mücadele etmesine vurgu yaparak ÅŸu deÄŸerlendirme bulundu: Ancak nihai tablo ÅŸimdilik o umutlu rüzgarÄ± dindirmiÅŸ, komplo teorilerine savrulma riskini arttÄ±rmÄ±ÅŸ gibi görünüyor. ‘Muhalefet daha fazlasÄ±nÄ± yapamazdÄ±’ kolaycÄ±lÄ±ÄŸÄ±na hapsolmadan tüm baskÄ±lara ve yoksullaÅŸmaya raÄŸmen halen ErdoÄŸan’a oy veren emekçilerin, iÅŸsizlerin, ezilenlerin yüzünü döneceÄŸi bir adres olabilmek muhalefet için tek çÄ±kÄ±ÅŸ yolu. Bu seçimlerin gözde ifadesi dip dalganÄ±n, aslÄ±nda Saray ile kol kola olan sermayenin ve Ä°slamcÄ± dayatmalarÄ±n maÄŸdur ettiÄŸi farklÄ± kitleselliklere karÅŸÄ±lÄ±k geldiÄŸi ve itici gücün onlarÄ± sÄ±nÄ±fsal talepler etrafÄ±nda politikleÅŸtirmekten geçtiÄŸi hesaba katÄ±lmalÄ±.

‘CHP KARARSIZ MUHAFAZAKAR SEÇMEN Ä°ÇÄ°N ADRES OLAMADI’

Güven Gürkan Öztan'Ä±n, CHP baÅŸta olmak üzere muhalefetin durumuna iliÅŸkin deÄŸerlendirmesi ÅŸöyle oldu: Ana muhalefet partisi iktidar blokunun dengesini bozmak için birçok hamle yaptÄ±. Bu hamlelerin arkasÄ±nda 'HayÄ±r’Ä±n gücünü konsolide etme fikri yatÄ±yordu. Evet cephesinden de erime olacaÄŸÄ± varsayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°YÄ° Parti hamlesi aslÄ±nda iÅŸe de yaradÄ±, ancak Saadet’ten istediÄŸi ölçüde randÄ±man alamadÄ±. Milli GörüÅŸ geleneÄŸinin AKP’ye muhalif kanadÄ± sadece baraj nedeniyle deÄŸil güç asimetrisi nedeniyle de kararsÄ±z muhafazakar seçmen için adres olamadÄ±. CHP’nin oyunun 1 KasÄ±m’a nazaran bir miktar azaldÄ±ÄŸÄ± yerlerde HDP’nin oyunun yükseldiÄŸi görülüyor ki bu durum özellikle batÄ±daki CHP seçmeninin HDP ile 7 Haziran’a benzer bir dayanÄ±ÅŸma gösterdiÄŸini kanÄ±tlÄ±yor. Böylece ittifakÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olan HDP, sol seçmenin desteÄŸiyle baraj sorununu aÅŸarak Mecliste AKP-MHP’nin mutlak üstünlüÄŸünü kÄ±rmÄ±ÅŸ oluyor.

Öztan, CumhurbaÅŸkanÄ± seçimine iliÅŸkin ise ÅŸu deÄŸerlendirme bulundu: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin belirleyicisi ise büyük ÅŸehirlerde 'Evet’in üzerine gelen 1 veya 1 buçukluk oydu. Bu oyun neden ve hangi kesimlerden geldiÄŸini analiz etmeden muhalefetin gelecek projeksiyonu yapmasÄ± mümkün deÄŸil. Ä°nce, ErdoÄŸan karÅŸÄ±sÄ±nda en güçlü aday olarak tüm hesabÄ±nÄ± 2. tura göre yaptÄ±. Kendisi partisinin oylarÄ±nÄ± fersah fersah aÅŸarak ilk turda ulaÅŸabileceÄŸi azami seviyeye yaklaÅŸtÄ±. Seçimin 2. tura kalmama nedeni AkÅŸener’in ve özellikle KaramollaoÄŸlu’nun beklenenden yaklaÅŸÄ±k 1,5-2 puan az almÄ±ÅŸ olmasÄ±. 24 Haziran süreci ErdoÄŸan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na kitlesel destek alan bir isim çÄ±kardÄ±, bu haliyle büyük bir umut kaynaÄŸÄ± da oldu.

â€˜KÃ¼rtler, AKPâ€™nin 3 yÄ±ldaki uygulamalarÄ±na â€˜hayÄ±râ€™ dediâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 10:32

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