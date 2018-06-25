Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA
CHP MYK'si saat toplanıyor, Kılıçdaroğlu toplantı sonrası konuşacak
25 Haziran 2018 01:26
CHP Merkez Yönetim Kurulu, öğlen saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplanacak. Kılıçdaroğlu toplantı sonrası açıklama yapacak.
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için bir araya gelecek.
24 Haziran seçimleri sonrası sessizliğini koruyan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
İstifa edip etmeyeceği tartışılan Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te CHP MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 10:34
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