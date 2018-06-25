Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hile yapılması mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de seçim sisteminin açık ve şeffaf olduğunu söyleyerek 'hile yapılması mümkün değil' dedi.

Türkiye'de seçim sisteminin açık ve şeffaf olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sandıklarda tüm partilerin temsilcileri görev alır ve farklı siyasi partiler orada bulunduğu için sandıkta hile yapılması gerçekte mümkün değil" diye konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre, BBC'nin Newshour programına 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklama yapan Kalın, "Türkiye'de seçim sistemi çok güçlü, açık ve şeffaftır. Sandıklarda tüm partilerin temsilcileri görev alır ve farklı siyasi partiler orada bulunduğu için sandıkta hile yapılması gerçekte mümkün değil" dedi.

Kalın, "Oylamadan sonra, sayımlar başladığında da temsilciler orada, fiziksel olarak oradalar aslında ve her şey onun gözü önünde kayıtlara geçer. Bu bizim tüm seçimlerdeki uygulamamızdı" ifadesini kullandı.

Seçimlere katılımın çok yüksek olduğunu ifade eden Kalın, "Bu, halkın siyasi sisteme ve demokrasiye olan güvenini gösteriyor" diye konuştu.(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 18:22

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