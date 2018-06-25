Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı bilgide, kenttin farklı noktalarındaki kutlamalarda 10’u aşkın kişi “örgüt propagandası” iddiasıyla gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü kaydedildi. Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 18:04
Fotoğraf: MA
Diyarbakır’daki kutlamalarda 10'u aşkın gözaltı
25 Haziran 2018 17:59
HDP’nin barajı aşması üzerine Diyarbakır’da yapılan kutlamalar sırasında 10’u aşkın kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Diyarbakır’da, HDP’nin parlamento seçiminde barajı aşmasının ardından alanlara inen on binlerce kişinin katıldığı kutlamalar sırasında polis gözaltıları yaşandı.
Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı bilgide, kenttin farklı noktalarındaki kutlamalarda 10’u aşkın kişi “örgüt propagandası” iddiasıyla gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü kaydedildi.
Gözaltında tutulan kişilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)
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