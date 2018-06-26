YKS'ye bir hafta kala Ã¶ÄŸrencilere uzman tavsiyeleri

YKS'ye girecek Ã¶ÄŸrencilerin nelere dikkat etmeli, kaydÄ±rma yapmamak iÃ§in neler yapÄ±lmalÄ±, sorulara nasÄ±l yaklaÅŸÄ±lmalÄ±? Murat Acet yanÄ±tladÄ±.

ÖSYM tarafÄ±ndan YGS ve LYS yerine bu yÄ±l ilk defa yapÄ±lacak olan YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±na (YKS) bir hafta kaldÄ±. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapÄ±lacak sÄ±nav, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olmak üzere üç oturumda yapÄ±lacak. AltÄ±nbaÅŸ Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet adaylarÄ±n sÄ±nav sÄ±rasÄ±nda nelere dikkat etmesi ve nasÄ±l bir test çözme stratejisi uygulamalarÄ± hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

‘HANGÄ° TEST?’

“Elinizden gelenin en iyisini yapabileceÄŸiniz düÅŸüncesiyle sÄ±nava girin ve baÅŸlayÄ±n” diyen Acet, YKS adaylarÄ±na önerilerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±. “ÖÄŸrenciden öÄŸrenciye farklÄ±laÅŸan ve deÄŸiÅŸen bu durumu deneme sÄ±navlarÄ± ile keÅŸfedip kendinize bir yol haritasÄ± çizebilirsiniz. Ancak sÄ±nava baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunuz aynÄ± zamanda size puan getirisi fazla olan testten baÅŸlamanÄ±z sizi hem morallendirecek hem de zamanÄ± doÄŸru kullanmanÄ±z açÄ±sÄ±ndan büyük avantaj saÄŸlayacaktÄ±r. ÖrneÄŸin TYT’de yüksek puan almak isteyen aynÄ± zamanda AYT’de eÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±k puanÄ±yla yerleÅŸmek isteyen bir öÄŸrencinin matematik ya da Türkçe testleriyle baÅŸlamasÄ±; hem soru sayÄ±sÄ± hem de puan getiri açÄ±sÄ±ndan oldukça makul görünmektedir. SonrasÄ±nda sosyal testiyle devam ederek zaman durumuna göre fen testiyle sÄ±navÄ±n sonlandÄ±rmasÄ± doÄŸru bir strateji olacaktÄ±r.

'SORULARI Ä°YÄ° OKUYUN VE ANLAYIN; ÖNYARGILI OLMAYIN'

SorularÄ± doÄŸru okuyun ve iyi anlayÄ±n, soru kökünde ne istediÄŸine dikkat edin, olumlu-olumsuz, ulaÅŸÄ±lÄ±r- ulaÅŸÄ±lmaz, getirilir- getirilemez ifadelerini dikkate alÄ±n ve sizi çözüme götürecek ipuçlarÄ± ve vurgularÄ±n altÄ±nÄ± çizin. SorularÄ± daha iyi anlamak adÄ±na çok fazla okuyarak zihninizi karÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±n ve hepsinden önemlisi sakÄ±n ola sorularÄ± kendi mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z çerçevesinde yorumlamayÄ±n. Böylesi bir tavÄ±r “bana göre çok saçma” bizi çözümden ve doÄŸru seçenekten uzaklaÅŸtÄ±racaktÄ±r. Birçok öÄŸrenci genel bir algÄ±lamayla uzun sorularÄ±n karmaÅŸÄ±k ve zor olduÄŸunu düÅŸünerek ya bu sorularÄ± çözmez ya da uzun zamanlar harcarlar. Ancak ÅŸunu unutmayÄ±n ki her sorunun kendine has bir yapÄ±sÄ± ve çözüm yolu vardÄ±r, dikkatli bir okuma ve algÄ±lama ile birçok sorunun çözüm aÅŸamalarÄ± oluÅŸturulabilir ya da biraz sonra deÄŸineceÄŸimiz üzere turlama tekniÄŸi yöntemiyle ikinci tura bÄ±rakÄ±larak sÄ±navÄ±n bütününe zarar vermesi engellenebilir. Bu konuyla ilgili son uyarÄ±mÄ±z aynÄ± testlerde yer alan zorluk derecesi birbirinden farklÄ± sorularÄ±n puan getirisinin aynÄ± olmasÄ±.

‘CEVAPLARI, SAYFA BÄ°TÄ°MÄ°NDE KODLAYIN’

YKS’den istenilen sonuçlar elde etmek için iyi bir taktik belirlememiz gerekiyor. Turlama tekniÄŸi, normal ve kolay sorularÄ±n çözülerek testlerin tamamlanmasÄ± ve zor ve çok zor sorularÄ±n ikinci tura bÄ±rakÄ±lmasÄ±na dayanÄ±r. Teknik iyi uygulanÄ±rsa sÄ±navÄ±n yüzde 75’e yakÄ±n kÄ±smÄ± zaman doÄŸru biçimde kullanÄ±larak üst performansla tamamlanabilir. Ancak bu performansÄ±n cevap kaÄŸÄ±dÄ±na da doÄŸru kodlanmasÄ± hayati önem taÅŸÄ±r. Bu konuda öncelikle bilgi düzeyiniz ve sorunu zorluk derecesi ne olursa olsun tüm seçenekleri okumadan ve cevaptan emin olmadan iÅŸaretleme yapmayÄ±n. Cevap kaÄŸÄ±dÄ±na iÅŸaretleme konusunda gruplama mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanabilirsiniz. Her cevabÄ±n tek tek optiÄŸe iÅŸaretlenmesinde dikkatimiz daÄŸÄ±labilir ve zaman kaybÄ± yaÅŸayabiliriz. Bunun yerine belirli sayÄ±da ya da sayfa bitimlerinde cevaplarÄ± optiÄŸe iÅŸaretlemek hem size kÄ±sa molalar saÄŸlayacak hem de yaÅŸanmasÄ± olasÄ± zaman kayÄ±plarÄ±nÄ±n önüne geçecektir.

KÜÇÜK AMA ÇOK YARARLI Ä°PUÇLARI

Emin olup sÄ±nava baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, özellikle doÄŸru çözdüÄŸünüz sorularla yol aldÄ±kça rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve zihninizin daha açÄ±k ve sÄ±nava odaklanmanÄ±zÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edeceksiniz. Ancak ne olursa olsun sÄ±nav süresince bazen ritminizin düÅŸtüÄŸünü, dikkatinizin daÄŸÄ±larak zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlar olacaktÄ±r. Bir futbol müsabakasÄ± gibi düÅŸünürsek 90 dakika boyunca aynÄ± eforla ve performansta olmamÄ±z mümkün olmayacaktÄ±r. Böylesi durumlarda küçük ama yararlÄ± ipuçlarÄ±ndan faydalanabilirsiniz:

SÄ±nav anÄ±nda yorulan ve gerilen bedeninizi rahatlatmak için küçük-kÄ±sa molalar verin; özellikle testler arasÄ±ndaki geçiÅŸlerde gözlerinizi dinlendirmek, duruÅŸunuzu düzeltmek, kol-bacak kaslarÄ±nÄ±zÄ±n rahatlamasÄ± için küçük egzersizler yapmak iyi gelecektir. Stres anÄ±ndaki telaÅŸlanma ve gerginliÄŸi gidermenin en etkili yollarÄ±ndan biri de doÄŸru nefes almaktÄ±r. Burnunuzdan alarak aÄŸzÄ±nÄ±zdan vererek tekrar edeceÄŸiniz nefes egzersizleri bedensel ritminizi yeniden bulmanÄ±zÄ± saÄŸlayacaktÄ±r.” (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 11:29

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