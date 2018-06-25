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Dünya kupalarının en yaşlı futbolcusu Al-Hadary
2018 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkan Mısırlı Al-Hadary, Kolombiyalı Mondragon'u geçerek turnuva tarihinin en yaşlı futbolcusu oldu.
Dünya kupaları finallerinde forma giyen en yaşlı futbolcu, Mısırlı kaleci Essam Al-Hadary oldu.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan karşısında 45 yaş 161 günlükken sahaya çıkan Al-Hadary, Kolombiyalı Faryd Mondragon'u geride bıraktı ve turnuva tarihinin forma giyen en yaşlı oyuncusu unvanını eline geçirdi.
Bir dönem Galatasaray forması de giyen Mondragon, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Japonya karşısında forma giydiğinde 43 yaşından 3 gün almıştı.
İki futbolcunun ardından 42 yaş 1 ay 8 gün ile Kamerunlu Roger Milla yer alıyor.
Dünya kupalarında forma giyen en yaşlı futbolcular şöyle:
Futbolcu
Ülkesi
Tarih
Yaş
|Essam Al-Hadary
|Mısır
|2018
|45 yaş 161 gün
|Faryd Mondragon
|Kolombiya
|2014
|43 yaş 3 gün
Roger Milla
Kamerun
1994
42 yaş 1 ay 8 gün
Pat Jennings
K.İrlanda
1986
41
Peter Shilton
İngiltere
1990
40 yaş 9 ay 19 gün
Dino Zoff
İtalya
1982
40 yaş 4 ay 13 gün
Ali Boumnijel
Tunus
2006
40 yaş 2 ay 10 gün
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 17:51