Dünya kupalarının en yaşlı futbolcusu Al-Hadary

Fotoğraf: Tarek Atout/Flickr 

Dünya kupalarının en yaşlı futbolcusu Al-Hadary

    • 25 Haziran 2018 17:45

    2018 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkan Mısırlı Al-Hadary, Kolombiyalı Mondragon'u geçerek turnuva tarihinin en yaşlı futbolcusu oldu.

    Dünya kupaları finallerinde forma giyen en yaşlı futbolcu, Mısırlı kaleci Essam Al-Hadary oldu.   

    Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan karşısında 45 yaş 161 günlükken sahaya çıkan Al-Hadary, Kolombiyalı Faryd Mondragon'u geride bıraktı ve turnuva tarihinin forma giyen en yaşlı oyuncusu unvanını eline geçirdi.

    Bir dönem Galatasaray forması de giyen Mondragon, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Japonya karşısında forma giydiğinde 43 yaşından 3 gün almıştı.

    İki futbolcunun ardından 42 yaş 1 ay 8 gün ile Kamerunlu Roger Milla yer alıyor.

    Dünya kupalarında forma giyen en yaşlı futbolcular şöyle:

    Futbolcu

    Ülkesi

    Tarih

    Yaş

        Essam Al-Hadary    Mısır    2018    45 yaş 161 gün
        Faryd Mondragon    Kolombiya    2014     43 yaş 3 gün 

    Roger Milla

    Kamerun

    1994

    42 yaş 1 ay 8 gün

    Pat Jennings

    K.İrlanda

    1986

    41

    Peter Shilton

    İngiltere

    1990

    40 yaş 9 ay 19 gün

    Dino Zoff

    İtalya

    1982

    40 yaş 4 ay 13 gün

    Ali Boumnijel

    Tunus

    2006

    40 yaş 2 ay 10 gün

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 17:51
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