Darbedilen sağlık emekçileri hakim karşısına çıkacak

Hemşireler Haftası kapsamında basın açıklaması yapmak isteyen sağlık emekçilerine saldıran güvenliğin şikayeti sonrası açılan dava yarın görülecek.

İstanbul Tıp Fakültesinde "Hemşireler Haftası" kapsamında basın açıklaması yapmak isteyen sağlık emekçilerine saldıran özel güvenliğin şikayeti sonrası açılan davanın ilk duruşması, yarın 09:40'ta İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Davaya ilişkin gazetemize konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık emekçileri, mağdur oldukları saldırıda suçlu gibi gösterilmelerine tepkili olduklarını belirterek dayanışma çağrısında bulundu.

Hemşireler haftası kapsamında İstanbul Tıp Fakültesinde basın açıklaması yapmak isteyen sağlık emekçilerine saldıran özel güvenlik görevlileri, darbettikleri sağlık emekçilerinden bir de şikayetçi olmuştu. Aralarında SES Aksaray Şube Eş Başkanı Güneş Cengiz, Şube Yöneticisi Turan Karabağ, İşyeri Temsilcisi Ersoy Adıgüzel, Şube yöneticisi Aydın Erol, Taşeron İşçisi Cemal Bilgin ve KHK ile işten atılan Akademisyen Levent Dölek’in de bulunduğu emekçiler, kendilerinin mağdur iken birdenbire suçlu gibi gösterilmesine tepkili. Dava öncesi konuştuğumuz SES Aksaray Şube yöneticisi Aydın Erol, sendikacı olarak görevlerinin sorunları dile getirmek olduğunu söyleyerek sağlık emekçileri olarak yapmak istedikleri basın açıklamasının engellenmesinin açıkça suç olduğunu belirtti. 12 Mayıs 2017 tarihinde hemşirelik haftası nedeniyle yaptıkları açıklamaya güvenliğin saldırdığını söyleyen Erol, “Hastane idaresi bu konuda kendi yandaşı olan sendikalara basın açıklaması izni verdi ama bizlere ‘hastalar gürültü yaptığınızdan dolayı şikayetçi oluyor’ diyerek, engel oldu” dedi. Hastanede yıllarca basın açıklaması yaptıklarını talep ve sorunlarını dile getirdiklerini ifade eden Erol “Hiçbir şekilde ne kargaşa ne de bir müdahale oldu. İdare kendi gibi düşünmeyen sendikaları istemiyor bundan dolayı böyle bir müdahale oldu. Biz yine de hastanenin kapısında basın açıklamamızı yaptık. 5’i sendika görevlisi toplam 9 kişiye dava açıldı” dedi. OHAL koşullarının bahane edilerek sendikal faaliyetlerinin engellenmeye çalışıldığını belirten Erol, bu saldırılara karşı her koşulda mücadele edeceklerini vurguladı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 17:46

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