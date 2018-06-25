4 yaşındaki Leyla ve 8 yaşındaki Eylül günlerdir kayıp

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ve Ankara Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Ağrı’da yaşayan 4 yaşındaki Leyla’dan Ramazan Bayramı’nın birinci gününden beri haber alınamıyor. Leyla’yı arama çalışmaları sürerken Ankara’nın Polatlı ilçesinde 4 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara da henüz bulunamadı.

Ağrı’nın Bezirhane köyünde, bayramın birinci günü sabahı kaybolan Leyla Aydemir’in bulunması için dün de arama çalışmalarına devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Ekipler bölgeyi didik dikik ararken JAK timleri, köyün yanından geçmekte olan dere yatağındaki sondalı arama çalışmalarını tamamlayıp dün sabah saatlerinde köyün dışına doğru çıktı. Kadavra arama köpekleri de çalışmalara eşlik etti.

AİLE, LEYLA’DAN HABER BEKLİYOR

Çok kötü günler geçirdiklerini söyleyen Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, “Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Ne olduğunu bilmemek insanı perişan ediyor. Her gün mavi gözlüm Leyla’nın gelip boynuma sarılacağını hayal ediyorum. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamaması içimizde yaşadığı ümidini artırıyor. Yalan ihbarlar devam ediyor. Yapmayın etmeyin, Allahını seven yalan ihbarda bulunmasın” dedi.

8 YAŞINDAKİ EYLÜL’DEN HABER YOK

Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesinde 4 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara’yı (8) arama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, Eylül’ü bulmak için seferber olurken oluşturulan özel ekip geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan arama yapıldı. Havadan yapılan aramada ilk gün 10 kilometrelik bir alan tarandı. Bu çalışmadan sonuç alamayan ekipler, daha sonra çalışmalarını karadan sürdürdü. Çalışmalara sabah yeniden başlandı ve çalışmalara arama köpeği de katıldı. Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesine gelmişti. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 17:32

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