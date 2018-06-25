20 milyon üyesi olan UNIGlobal sendikasına iki kadın lider

20 milyon işçinin örgütlü olduğu UNIGlobal Sendikası'nın başına Christy Hoffman Genel Sekreter olarak seçildi. Alke Boessiger de vekillik yapacak.

Müslime KARABATAK

Liverpool

Bakım, bilişim, finans, spor gibi hizmet sektörlerinde 150 ülkede 20 milyon işçinin örgütlü olduğu UNIGlobal Sendikası 5. Olağan Kongresi’ni “Making it Happen” (Yapalım) sloganıyla 17-20 Haziran’da İngiltere işçi sınıfı tarihinde önemli bir yere sahip olan Liverpool kentinde gerçekleştirdi. Kongreye katılan DİSK Genel BAşkanı Arzu Çerkezoğlu da Türkiye’de sermayenin rejim değişikliği ile kendini güvence altına almak istediğini vurguladı.

UNIGlobal’e üye sendikalardan 2 bin 500’e yakın sendikacının katıldığı kongrede, UNIGlobal sendikasına Christy Hoffman Genel Sekreter olarak seçildi. Christy Hoffman'ın Genel Sekreter Vekilliği koltuğuna da Alke Boessiger geçti. Son dönemlerde, ITUC, IUF gibi uluslararası sendikalardan ve ülkemizde de DİSK’ten sonra, kadın sendikacıların sendikalarda almış olduğu önemli pozisyonlara ek olarak UNIGlobal’ın liderliğine de iki kadın gelmiş oldu. Ayrıca sendikanın içerisindeki her bir kademede yüzde 40’lık kadın kotası var.

Başkanlığa ise Arjantin FAECyS sendikasından Ruben Cortina seçildi.

CORBYN’DEN ‘SOSYALİZM’ VURGUSU

Kongre’nin açılış gününde konuşma yapan İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, “sosyalist değerleri dünya işçilerinin bir alternatifi yapmanın işçi sınıfı hareketinin bir görevi” olması gerektiğini vurguladı. Britanya seçimlerinde kazanması durumunda işçilerin daha ilk günden haklarını alacakları sözünü veren Corbyn şöyle devam etti: “Fakat sendikalar için önemli olan, doğru hükümetin gelmesini beklemek değil. Asıl önemli olan tarihteki gerçek devrimci değişikliklerin politikacılar ya da liderler tarafından değil insanların örgütlü mücadelesiyle geldiğini hatırlamaktır”

İnsanlığın karşısında dört tane büyük tehdit olduğunu belirten Corbyn, bunları küresel ısınma, sığınmacıların kötü koşulları, askeri gücün aşırı kullanımı ve küresel eşitsizliğin tavan yapması olarak sıraladı. “Bu tehlikeler ancak uluslararası birliktelik, dayanışma, toplu eylemlerle çözülebilir ve uluslarası sendikal hareketin yardımı olmaksızın çözülemez” dedi.

‘BİRLİKTE YAPMAMIZ GEREKİYOR’

Genel Sekreter olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada Christy Hoffman “Bütün ülkelerde işçi sınıfı şirketlerin hırsları, eşitsizlik, düşük ücretler, toplu sözleşmelere saldırılar, esnek ekonomi, ırkçılık ve aşırı sağcı politikalarla yüz yüze. Şunu bilmemiz gerekiyor. Hiçbir işçi, hiçbir sendika, hiçbir ülke, küresel şirketlerin oyunun kurallarını yazdığı bir dünyada, çoğunluk için değil, birkaç kişi için oluşturulan bir ekonomik modeldeki akıntıyı tek başına tersine çeviremez. Bunu birlikte yapmamız gerekiyor” dedi.

“Toplu sözleşmeler gelir eşitsizliği ve düşük ücretlere karşı bir çözüm olarak görülüyor artık. Bunu kendi lehimize çevirip entellektüel tartışmaları gerçek adımlara, işçilerin kazanımlarına dönüştürmemiz lazım.”

BREZİLYA İLE DAYANIŞMA, FİLİSTİN VE TÜRKİYE ÜZERİNE KARARLAR

Bu arada kongre boyunca Brezilyalı tutuklu eski başkan Luiz Inàcio Lula da Silva için dayanışma mesajları gönderildi. 2010’da Brezilya’nın ilk kadın başkanı olan ve 2016’da başkanlığı düşürülen Dilma Rousseff kongrede Lula için yaptığı konuşmada Lula’nın işçileri örgütleyerek alandan geldiğini, politik tutuklu olduğunu ve halkın büyük desteğini aldığı halde başkanlık seçimine katılmasının engellendiğini söyledi.

Kongrede kabul edilen önergeler arasında ise Filistin topraklarının işgal edilerek kaçak yerleşim yapılmasının engellenmesi ve İsrail mallarının boykot kararının uygulanması ile Türkiye’deki tutuklu politikacılar, gazeteciler başta olmak üzere binlerce masum insanın salıverilmesi ve Türkiye’nin Afrin’den çıkması da yer aldı.

ÇERKEZOĞLU: SERMAYE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE KENDİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK İSTİYOR

Kongreye katılan ve konuşma yapanlar arasında DİSK Genel Başkan’ı Arzu Çerkezoğlu da vardı. Çerkezoğlu, Türkiye’deki işçi sınıfının sendikal faaliyetlerin OHAL’lerle engellendiğini, işçi ve kamu çalışanlarının ihracı ve tutuklanmalarının arttığını belirtti. “Tüm dünyada çalışma hayatında güvencesizlik ve işçiler arasında yoksullaşma artıyor. Patronlar kendi yarattıkları krize çare bulmakta zorlanıyorlar. Toplumsal hoşnutsuzluklar, savaşlar, yabancı düşmanlığıyla, cinsiyetçilerle istismar ediliyor. Maalesef Türkiye bu konuda bir istisna değil. 16 yıldır Erdoğan tarafından yönetilen neoliberal model artık yürütülemez noktaya geldi. Vahşi sermaye düzeni bir rejim değişikliğiyle güvence altına alınmak isteniyor”

İŞ YERİ TEMSİLCİLİĞİNDEN SENDİKA BAŞKANLIĞINA

Amerikan asıllı sendikacı Christy Hoffman 2010’dan beri UNIGlobal sendikasının Genel Sekreter Vekili olarak görev yapıyordu. 1978’de Connecticut’daki 2000 kişilik bir jet motoru fabrikasında üst düzey temsilcisi olarak adım attığı sendikal faaliyetlerine sendika örgütçüsü olarak devam etti. O zamanlar kadınlar arasında yaygın olmayan bu işi Uluslararası Makinistler Derneği, Uluslararası Taşımacılar Birliği, ve Amerikan Hizmet İşçileri Sendikası (SEIU) sendika avukatı ve danışmanı olarak ve UNIGlobal’da Temizlik ve Güvenlik Sektörü Departman Başkan’ı olarak devam ettirdi.

2010’da UNIGlobal Genel Sekreter Vekili olarak, UNIGlobal sendikasının dünya çapındaki işçilerinin kazanımları için yapılan kampanya ve toplu sözleşmelerde UNI’nin sağlam stratejiler kurmasında önemli rol oynadı. Dünya çapında her kıtada yaklaşık 150 kampanyaya destek veren UNI SCORE, UNI’nin stratejik kampanya departmanı, ile birlikte çalıştı. H&M, Orange, G4S ve Société Générale gibi şirketlerin içinde olduğu küresel şirketlerde işçilerin örgütlenmesinin önünü açan 50 küresel anlaşmaya imza atıldı. Christy Hoffman, ilki 2013’te imzalanan ve bu sene yenilenen Bangladeş Yangın ve Bina Güvenliği Anlaşması’nın mimarları arasında yer aldı. Bu anlaşma ile milyonlarca Bangladeşli tekstil işçisinin can güvenliğini sağlamak için markalar adım atmak zorunda kaldı ve firmaların fason iş yerlerindeki koşullardan da sorumlu olmaları sağlandı. Hoffman’nın yürüttüğü görüşmelerde markalar fabrikaların güvenli hale getirilmesi için yaklaşık 3 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 17:08

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