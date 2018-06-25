Abdullah Gül, Erdoğan'ı tebrik etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Erdoğan'ı telefonla arayıp seçim sonuçlarına ilişkin tebrik ettiği bildirildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarı diledi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Abdullah Gül'ün ismi Erdoğan'a karşı çatı aday olarak geçmişti.

Abdullah Gül'de geniş mutabakat olursa aday olabileceğini söylemişti. Fakat partiler Abdullah Gül ismi üzerinde tam mutabakat sağlayamadığı için adaylığı gerçekleşmemişti. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 17:01

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