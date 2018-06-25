‘Kürtler, AKP’nin 3 yıldaki uygulamalarına ‘hayır’ dedi’

HDP Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı, Kürt halkının seçim sonuçlarıyla AKP’nin son 3 yıldaki uygulamalarına 'hayır' dediğini söyledi.

Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamalarının en ağır yaşandığı Diyarbakır’da, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri baskı ortamında gerçekleşti. Kentte seçmenin yüzde 83’ü sandık başına giderek oy kullandı. 1milyon 23 bin 391 seçmenin bulunduğu kentte, kullanılan oyların 849 bin 377’si geçerli, 30 bin 65’i ise geçersiz sayıldı.

HDP AÇIK ARA FARK ATTI

Resmi olmayan sonuçlara göre, kentte yapılan milletvekili oylamalarında HDP yüzde 65.66 ile 557 bin 741 oy, AKP yüzde 21.39 ile 181 bin 647; Cumhurbaşkanlığı oylamalarında HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yüzde 64.34 ile 534 bin 282, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 27.39 ile 227 bin 456 oy aldı.

Diyarbakır seçim sonuçlarını MA’ya değerlendiren HDP Diyarbakır ilk sıra Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, adil olmayan ve eşit propaganda koşullarının bulunmadığı bir ortamda seçimlerin gerçekleştirildiğini belirterek, seçimlerin devlet ve muhalefet arasında olduğunu söyledi. Muhalif partilerinin propaganda koşullarının bulunmadığını ve buna karşı AKP’nin devletin bütün imkanlarından yaralandığını ifade eden Mızraklı, “Kürt halkı AKP’nin son 3 yıldaki uygulamalarına ‘Hayır’ demiştir” diye konuştu.

‘TEK ADAM REJİMİNE KARŞI DURMA’

“Parlamentoda temsilcilerimizin bulunmasıyla, Kürt halkının ve Türkiye halklarının siyasi taleplerinin güçlü bir mücadelesini yapacağımız kesin” diyen Mızraklı, “Demokratik siyasetin bütün araçlarını kullanarak, tek adam rejimine karşı durmanın gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

‘ÖZGÜRLÜK ÇİZGİSİ TEMSİLİYETİ SAĞLADI’

Diyarbakır seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde yaptığı konuşmada “Kürt sorunu yoktur” söylemine cevap olduğunu vurgulayan Mızraklı, “İlk cevabı HDP’nin Amed mitinginde almış olmaları lazım. İkinci cevabı ise nitelikli çoğunluk verdi. Diyarbakır’da yine HDP ve özgürlük çizgisi ezici bir çoğunlukla temsiliyeti sağladı” diye konuştu.

‘HDP TÜRKİYE SİYASETİNDE BİR GERÇEKLİK’

RESMİ sonuçların açıklanması ardından gerekli itirazlarda bulunacaklarını dile getiren Mızraklı, “Bugünden yarına önümüzde barış, demokrasi, özgürlükler, adalet ve eşitlik gibi temel başlıklar altında Türkiye’deki bütün halkların ve inançların bir arada yaşamasını temin edecek demokratikleşmeyi inşa edecek çabalarımız devam edecek. Seçim sonuçları itibariyle en ağır baskı koşullarında bile HDP’nin Türkiye siyasetinde bir gerçeklik olduğu, konulan barajların sadece HDP için konulduğu ama HDP’nin bunu aşabildiğini görmek lazım. Önümüzde demokratikleşmeye dair çok önemli bir gündem oluşacak. Gerek meclis marifetiyle gerekse de demokrasinin imkan verdiği bütün araç ve yöntemleri kullanarak toplumun sesi olmaya devam edeceğiz” diye belirtti. (DİYARBAKIR)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 16:42

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