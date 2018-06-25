2018 Dünya Kupası'nda günün programı(25 Haziran)

2018 Dünya Kupası'nda bugün A grubunda Mısır-Suudi Arabistan, Rusya-Uruguay, B grubunda İran-Portekiz, İspanya-Fas maçları yapılacak.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bugün A ve B gruplarında son maçlar aynı saatlerde oynanacak.

MISIR-SUUDİ ARABİSTAN

A grubunda saat 17.00'de gruptan çıkma şansı olmayan puansız Mısır'la Suudi Arabistan Volgograd Arena'da karşılaşacak. Maçı Kolombiya Futbol Federasyonundan Wilmar Roldan yönetecek.

Mısır, ilk maçta Uruguay'a 1-0 yenildikten sonra Rusya'ya da 3-1 kaybetti. Suudi Arabistan ise açılış maçında Rusya'ya 5-0 kaybetti. İkinci maçta ise Uruguay'a tek golle boyun eğdi.

RUSYA-URUGUAY

A grubunda saat 17.00'de yapılacak diğer maçta Rusya ile Uruguay liderlik mücadelesi verecek. Suudi Arabistan'ı 5-0, Mısır'ı 3-1 mağlup eden Rusya, iki maçını da tek golle kazanan Uruguay'la Samara Arena'da karşı karşıya geliyor. Müsabakada Senegal Futbol Federasyonundan Malang Diedhiou düdük çalacak.

İRAN-PORTEKİZ

B grubunda saat 21.00'de Portekiz, İran'la Mordovia Arena'da karşı karşıya geliyor. İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Portekiz, karşılaşmadan farklı galip ayrılarak İspanya önünde avantaj elde etmek istiyor.

Fas'ı yenip İspanya'ya kaybeden İran ise sürpriz bir galibiyete imza atarak gruptan çıkmanın peşinde.

Karşılaşmanın hakemi Paraguay Futbol Federasyonundan Enrique Caceres.

İSPANYA-FAS

Portekiz'le 3-3 berabere kaldıktan sonra İran'ı 1-0 yenen İspanya, puansız Fas'la karşılaşıyor.

Saat 21.00'de Kaliningrad'da yapılacak karşılaşmayı Özbekistan Futbol Federasyonundan Ravshan Irmatov yönetecek. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 16:15

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