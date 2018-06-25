Star Wars karakteri Han Solo’nun silahı 550 bin dolara satıldı

Star Wars'ın karakteri Han Solo'nun kullandığı silah, 550 bin dolara açık artırmada alıcı buldu.

Star Wars filminin sanat yönetmeni James Schoppe, Han Solo’nun silahı ve Ewok baltası dahil olmak üzere filmde kullanılan yaklaşık 40 parçayı Julien’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada satışa çıkardı. Han Solo’nun silahı 550 bin dolara satılırken Ewok baltası 11 bin 250 dolara alıcı buldu. Star Wars serisinin robotu R2-D2 geçen yıl düzenlenen açık artırmada 2,76 milyon dolara satılmıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 15:40

www.evrensel.net