Bozdağ'dan OHAL ve bedelli askerlik açıklaması

Bekir Bozdağ, OHAL için 'Kaldırılması iradesi var zamanı belirlenecek' dedi. Bedelli askerliğin ise TBMM açılınca gündeme geleceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, OHAL için “Kaldırılması iradesi var, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız” dedi. Bozdağ, bedelli askerlik konusunun da 1 Ekim’e kadar verilen aranın ardından TBMM’nin gündemine gelebileceğini söyledi. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarını da değerlendiren Bozdağ, “Erdemli bir yaklaşım” diye konuştu.

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın yüzde 9 ile partisinden daha az oy aldığını söyleyen Bozdağ, “Bu tabii CHP'nin milletvekilliğinde düşen oylarının önemli bir kısımının HDP'ye gittiğini gösteriyor. Rakamlar çok net ortada” dedi.

Bozdağ, “Eğer CHP'den bu oylar HDP'ye akmamış olsaydı şu anda HDP barajı geçmemiş olacaktı” diye konuştu.

Bedelli askerlik konusuna değinen Bozdağ, “Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, OHAL için ise “İrade çok açık, OHAL'in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız” değerlendirmesini yaptı.

‘CHP’DE BİR HASTALIK VAR’

“CHP’de bir hastalık var, her seçim öncesi, seçim sonuçlarını ya halka ya sandıktaki görevlilere ya YSK’ya ya da başkalarına yıkan yanlış bir yaklaşımı var. Önce bu yaklaşımı değiştirsinler” diyen Bozdağ, “Anadolu Ajansı'nın cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucuna dair verdiği haberlerin, bilgilerin hangisi eksik, yanlış çıktı? Doğru olmayan bir bilgiyi paylaştı mı? Yok” ifadelerini kullandı.

İNCE’NİN TRT MUHABİRİNİ KOVMASI

Bozdağ, İnce’nin TRT muhabirini basın toplantısından kovması için de şu yorumu yaptı:

“İnce TRT'yi, bütün dünyanın da takip ettiği, yabancı basın mensuplarının olduğu bir ortamda basın toplantısından kovmuştur. Bu demokrat bir tutum mudur? Basın hürriyetine, ifade hürriyetine saygı duyan bir yaklaşım mıdır?" (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 15:27

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