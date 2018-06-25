Patronlar çıkarlarını ilk günden savundu!

TÜSİAD seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Hukuk devletinin ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde tesisi'ni istedi.

Seçim sonuçlarının ardından bir bir açıklama yapan sermaye çevreleri başkanlık sisteminden beklentilerini ortaya koydu. Artık siyasetin geriye ekonominin öne alınması gerektiğini ifade eden patronlar, büyüyen sorular, aleyhte işleyen küresel gelişmelere karşı kendi önlerini açacak ‘restorasyon’ ve ‘reform’ çağrısı yaptı.

Krizin faturasının emekçi halka yansıtılması sonucu doğuracak reform çağrısı yapan sermaye çevreleri, AB çizgisinden vazgeçilmemesini istedi.

“Yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi var” diyen Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) hükümete ödevlerini hatırlattı:

♦ Yüksek enflasyon ve cari açık sorunlarının çözümüne yönelik akılcı bir ekonomi programı ve mali disiplin;

♦ Bağımsızlığı ve kararları ile ulusal ve uluslararası düzeyde güven veren bir Merkez Bankası ve tüm kurumlarda liyakat temelli atama sistemi;

♦ Vergi reformu ile verginin tabana yayılması ve kayıt dışılık ile etkin mücadele;

♦ 4. Sanayi Devrimi’nin temeli olan dijital dönüşüme ve doğayla uyumlu nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışı;

♦ Türkiye’nin en önemli küresel güçlerinden birinin insan kaynakları olduğunun bilinciyle ve toplumsal uzlaşma içinde hazırlanacak köklü bir eğitim reformu;

♦ Eğitim, çalışma yaşamı, karar alma ve toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması;

♦ Uluslararası rekabet gücümüz ve dünyanın bütün bölgelerine yönelik etkimiz açısından elzem olan Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin hızlanması.

OHAL KAKSIN, REFORM GELSİN

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından, OHAL’in sona ermesi ve ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi çağrısında bulundu.

Seçimlere ilişkin bir açıklama yapan Zeytinoğlu, seçimlerin ardından ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: “Yeni dönemde ülkemiz için önemli bir çıpa olan AB sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik gerekli adımların atılması, OHAL’in sona ermesi, ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi ve siyasi alanda demokratik bir hukuk devletinin gereği olan ilerlemelerin sağlanmasını bekliyoruz. Dünya dengelerinin değiştiği, ticaret savaşlarının dünyadaki üretim ve tüketim eğilimlerini etkilediği, yakın bölgelerde çatışma ve istikrarsızlığın devam ettiği kırılgan bir uluslararası ortamdan geçmekteyiz. Ekonomideki sorunların aşılması ve kalkınma hamlesinin devamı açısından, uluslararası sermaye akışlarının sağlanması için AB çıpasının geçerlik kazanması ve reformlara geri dönülmesi elzemdir. Türkiye’de güçlü yürütmenin yanında etkili bir yasama ve bağımsız yargının da bu yeni dönemde pekişeceğini ümit ediyoruz.”

TÜRKONFED: UZLAŞMA ZAMANI

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Demokrasi ve ekonomi için uzlaşma zamanı” çağrısında bulundu.

TÜRKONFED tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İş dünyası olarak beklentilerimizi tekrar kamuoyuna hatırlatmak fayda görüyoruz. Piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının güçlendirilmesi, dış politikada ise barışçıl, iyi komşuluk ile ekonomik ve ticari diplomasinin ön plana çıkarılması konuları yeni seçilen cumhurbaşkanımızın icra programında yer almalıdır” (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 16:22

www.evrensel.net