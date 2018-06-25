YSK Başkanı Güven: Seçim sonuçları birkaç saat içinde paylaşılacak

YSK Başkanı Sadi Güven 24 Haziran seçim sonuçlarının yüzde yüzünün birkaç saat içinde paylaşılacağını açıkladı.

YSK Başkanı Sadi Güven, siyasi partilerle yüzde 98'i dün paylaşılan seçim sonuçlarının, birkaç saat içinde yüzde 100'ünün de paylaşılacağını bildirdi.

YSK Başkanı Sadi Güven , 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Seçimlerin sağlıklı olduğunu belirten Güven şunları söyledi:

"Biz her seçimde sandık kurulu üyelerinin tutmuş oldukları tutanakları eşzamanlı diğer siyasi partilerle paylaşıyoruz. Sonuçları alt alta toplamak suretiyle sonuçları ilan ettik. Sağlıklı bir seçim oldu. 2014'ten bugüne kadar yapılan seçimlerde vatandaşlarımızın sandık başında tutmuş olduğu sandık sonuç tutanaklarını taramak suretiyle siteme koyuyoruz. Sisteme büyük oranda işlenen tutanaklara sonuçlar kesinleştikten sonra vatandaşlarımızın incelemesine açacağız. Sistem yorulmasın diye 5-10 günlük bir kesinti yaptık. Seçimin sonuçlarını 10-11 gün sonra vatandaşa açacağız. Siyasi partilerle bir kaç saat içinde yüzde yüzünü de paylaşmış olacağız." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 11:41

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