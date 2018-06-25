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24 Haziran seçimlerinin ertesi günü dolarda son durum (25 Haziran)
25 Haziran 2018 09:03
Dolar 4,5830 liradan, avro 5,3360 liradan haftaya başladı.
24 Haziran seçimlerinin ertesi gününde, döviz kurlarının haftaya nasıl başladığı da ortaya çıktı.
İstanbul serbest piyasada dolar güne 4,62 TL düzeyinden başladı, 4,5830 liraya kadar geriledi. Dolar geçen hafta cuma günü 4,66 seviyesindeydi.
Avro 5,3360 liradan haftaya başladı. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 09:13
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