İnce: Adil bir yarış değildi ama Erdoğan’ın kazandığını kabul ediyorum

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin 'Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum' dediği aktarıldı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin 24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin “Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum” dediği açıklandı.

FOX TV’den İsmail Küçükkaya, İnce’nin WhatsApp’tan sorularını yanıtladığını belirterek “Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum” sözlerini aktardı.

Muharrem İnce’nin pazartesi günü saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacağı duyuruldu. (HABER MERKEZİ)

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