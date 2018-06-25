Müzisyen Oğuz Boran: Sanatçılar ürettikleriyle kendilerini ifade eder

Ankara Tuzluçayır’da yaşayan müzisyen Oğuz Boran, müziğine yön veren yaşamını Evrensel'e anlattı.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Tuzluçayır’da doğup büyüyen ve müzik yaşamını okul hayatı ile şekillendiren Oğuz Boran, Halk Müziği ile dünya müziğini harmanlayarak yoluna devam ediyor. Kendine özgü tarzıyla önemli bir dinleyici kitlesine ulaşan Boran, Halk Ozanı Feyzullah Çınar Parkı’nda müziğine yön veren yaşamını anlattı.

Tuzluçayır’da doğup büyümenin birçok alanda olduğu gibi müzikal alanda da kendisini şekillendirdiğini belirten Boran “Profesyonel anlamda müzik çalışmalarına 1994 yılında başladım. 1994-1996 yıllarında kimin eserini okursam onun gibi okuyordum. Herhangi bir müzikal anlamda kendimi şekillendirme yoktu. Ama okula gitmeden önceki dinlediğim insanların etkisi mutlaka var. Aşık İhsani’nin, Aşık Halil Söyler’in Pir Sultan türküleri, Şah Hatayi, Virani gibi ozanlarımızın eserleriyle yetiştim.” dedi.

‘KALIBA SOKMAK DOĞRU DEĞİL’

Ortaokul yıllarında dünya müziğine merak salan Boran, bu süreye kadar o günün ozanlarını dinleyerek kendini yetiştirdiğini, daha sonra dünya müziğiyle ilgilendiğini söyledi: “Rock Müzikten Klasik Batı Müziğine; Blues’tan Caz Müziğe kadar birçok türü yıllarca dinleyerek hem dünya hem Halk Müziği içerisinde kendimi harmanlayarak bir tarz oluşturmaya çalıştım”

Müzikal kalıplara karşı olduğunu dikkat çeken Boran “Her şeyi kalıba sokmak doğru değil. Halk Müziği, Anadolu Rock, Protest Müzik, Pop Rock... Albümlerimde Pop Rock tınılı eserler var. Gurbet türkü formunda bir eser var. Slow Rock tarzında bir eser var. Bunda çocukluktan beri Tuzluçayır’da içinde olduğum yapının etkisi büyük. Beni şekillendiren temel Halk Müziği’dir. Kendi tarzımı yaratmama neden olan şey ise Klasik Batı Müziği ve Caz Müziğini özümseyerek dinlememdir” ifadelerini kullandı.

‘SEVGİYE VE EMEĞE İNANIYORUM’

Hayatında da müzikte de mümkün olduğu kadar kalp kırmamaya çalıştığını dile getiren Boran, umudunu nasıl koruduğunu şu sözlerle anlattı: “Sevgi ve emek… Bunlara inanıyorum. Ehlibeyt sevgisiyle dolu bir insanım. Mazlumların hep yanındayım. Duruşum bu şekildedir. Sosyal duyarlılık anlamında derneklerin, demokratik kitle örgütlerinin etkinliklerinde yer aldım. Haksızlıkları müziğimle anlatmak için sahnelere çıkıyorum. Sanatçılar ürettikleriyle kendilerini ifade ederler. Sahnede umutlarımıza dair türküler okuyorum”

‘RUHİ SU’NUN HAYATINI OYNAMAK GURUR VERİCİYDİ’

OYNADIĞI tek kişilik Ruhi Su oyununu ve bu süreçte yaşadıklarını aktaran Boran, “Ruhi Su eserleriyle birlikte büyüdüğümüz ustalarımızdan. Ruhi Su tek kişilik oyun senaryosu geldiğinde ben bunun altından kalkabilir miyim acaba diye düşündüm açıkçası. Simurg oyuncuları ile provalara başladık. İki perdelik ‘Suya Türkü’ adında bir oyun sergiledik. İçimden geldiği gibi oynadım. Oynarken de çok duygulandım. Ruhi Su’nun hayatını oynamak gurur vericiydi. Almanya, Fransa, Avusturya başta olmak üzere yurt dışı turneleri oldu. Geçen yıl da Yana Yana Madımak’tan Kerbela’ya adlı bir oyun oynadık. Oyunda İmam Hüseyin’i canlandırdım.” dedi.

Sahnede hissettiği duygulardan de bahseden Boran, şunları söyledi: “Sahnede okuduğum eserler farklı. Halkın kendini ifade ettiği eserleri okuyorum. Sahnede okuma hal ve durumu o anki eserin ruhu ile alakalı. İlk sahneye çıktığım andan itibaren böyle. İlk başta sahnedeki duruşumla ilgili tepkiler alırdım. Ben sahnede nasıl durmak istiyorsam o şekilde duruyorum. O şekilde eserlerimi okuyorum. Gazi Üniversitesi Halk Bilimi öğrencileri bitirme tezi olarak ‘Oğuz Boran’ Tezi hazırladılar. Oğuz Boran’ı kendine özgü bir tarzı olmasından dolayı tez konusu yaptılar. Önemli olan yapay olmamak, içten gelerek yapmak, samimi olmak. Gönülden gelerek yapmak. Türkü sana ne hissettiriyorsa o an o şekilde hitap ediyorsun”

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