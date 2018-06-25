Mercedes’te neler oluyor?

Almanya'da Mercedes'te çalışan bir işçi, fabrikalarında neler olup bittiğini yazdı.

Mercedes’ten bir işçi

Sindelfingen/Almanya

Mercedes yönetimi özellikle S sınıfı araçların koltuk bölümünü komple satmak istediğini duyurdu. Bu haber üzerine işçiler işyeri temsilcileri tarafından bilgilendirildi ve buna karşı mücadele edileceği açıklaması yapıldı.

2009 yılında C sınıfı araçların üretildiği bölümün kapatılarak değişik yerlere gönderilmesi ve Sindelfingen halkı ile buna karşı sürdürülen eylem hâlâ hafızalarda dururken, işveren yöntemini değiştirerek bir bölümü parça parça satma planını devreye soktu. Bu planın bir parçası da, bu bölümlerde kiralık firma işçilerinin sayısını artırmak oldu. Çünkü kiralık işçileri çıkartması kendi işçilerine yeni bölüm bulmaktan daha kolay.

Daha önce aynı yöntemle 40. bina yani lojistik bölümünün bir kısmı böyle satılarak buradaki işçileri başka yerlere dağıtılmıştı.

Mercedes yönetiminin eskiden beri planı, montaj ve boyama bölümünü kendi bünyesinde tutup diğer yan işler olarak gördüğü işleri (lojistik vb.) satmak.

Bu arada bir başka önemli konu da, işyeri anlaşmasında ne kadar temsilciliğin söz hakkı olsa da genel olarak tabanı örgütlenmeyi düşünmediği için bu tür satışlara göz yumuluyor olması. Temsilcilik tüm üretimi durdurarak baskı yapmak yerine, yerine mesaileri kaldırarak yönetimi uyarmaya çalışıyor.

Yarın kendi çalıştığımız bölümlerde de aynı sorunlarla yüz yüze kalmadan hep birlikte mücadele etmenin olanaklarını yaratmak zorundayız.

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