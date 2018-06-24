HDP Diyarbakır vekilleri halka seslendi: Bizi önemli görevler bekliyor

Diyarbakır'da halka seslenen HDP milletvekilleri, 'Halkımız duruşu ve direnişiyle barajı başlarına yıkıyoruz' dedi.

Anadolu Ajansı verilerine göre barajı aşan HDP'nin Diyarbakır milletvekilleri, partinin Diyarbakır il binası önünde halka seslendi. Vekilller, yarın kendilerini önemli görevler beklediğini vurguladı.

HDP'nin barajı aştığına yönelik veriler üzerine partinin Diyarbakır il binası önünde toplanan yurttaşlar, halaylarla kutlama yapmaya başladı. Burada halka seslenen HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı, "Bu halk çocuklarına sahip çıkacak demiştik. Bugün de sahip çıktı, sağ olun varolun. Bu saat itibariyle Anadolu Ajansı'nın rakamlarına göre HDP barajı yıkmış durumdadır. HDP bugünden itibaren sizin isteklerinizin ve sorunlarınızın çözücüsü olacaktır. Devlet ve AKP bugüne kadar sizin sesinizi duymak istemedi ama bundan sonra bizim başlayacağımız mücadele ile duymak zorunda kalacaktır. Hepinize bu tabloyu yarattığınız için minnettarız" dedi.

Camcı'nın konuşmasının ardından kitle sık sık Demirtaş sloganı attı.

'YAŞASIN HALKIN MÜCADELESİ'

Daha sonra konuşan Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu, "Bütün yoldaşlarım adına sizleri selamlıyorum. Biz mücadelemizle bu noktaya geldik, yaşasın halkın mücadelesi. Siz de biliyorsunuz ki AKP ve ittifakı Kürt halkına karşı kirli siyaset yürütüyor. Önümüze baraj koydular ama halkımız duruşu ve direnişiyle barajı onaların başına yıkıyoruz" diye konuştu.

'YARIN BİZİ ÖNEMLİ GÖREVLER BEKLİYOR'

1. Sıra Adayı Selçuk Mızraklı ise "Zorlu bir sürecin ardından bu zaferi taçlandıran sizleri selamlıyorum. Yanımızda olamayan ama arkasından yürüdüklerimiz yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Özgürlük ve demokrasi yürüyüşü uzun ve engebelidir. Hep beraber bu engebeli yürüyüşü yan yana sürdüreceğiz. Yarın bizi çok önemli görevler bekliyor. Bu görev tutsakların özgürlüğü. Hepimizin yolu aydınlık olsun" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Garo Paylan, "Amedli gençler, sizlerle gurur duyuyoruz. Amed yine görevini yaptı bütün baskılara rağmen. Amedliler siz de partinizle cumhurbaşkanı adayınız Selahattin Demirtaş ile gurur duyun. Amed'in sesini Ankara'ya bizler taşıyacağız. Tutsakları özgürlüğüne kavuşturacağız. Hepinize layık olmak için elimizden geleni yapacağız"dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 23:29

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