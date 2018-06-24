Fatih Polat, 24 Haziran'ı yazdı: Bu seçimin kahramanları

Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat yazdı: Sandıklara sahip çıkmak için omuz omuza verenler, onlar bu seçimin kahramanlarıdır.

Fatih Polat

Türkiye sancılı, nefesler tutularak izlenen bir seçimi daha yaşadı. AKP’nin tek başına iktidarını kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerinin sonuçlarını tanımayarak dayattığı 1 Kasım seçimlerinden itibaren, seçmen iradesinin demokratik bir biçimde şekillenme süreçlerinden çok uzaklaşan seçimlere tanıklık ettik.

Bu yazı yazıldığında sonuçlar tam oturmamıştı. Kuşkusuz sonuçların öncelikle şeffaf bir şekilde yansıması gerekiyor. Ülkenin seçim sonuçlarını, son referandumda da olduğu gibi AKP lehine en tepeden başlayarak yavaş yavaş aşağıya inen bir grafikle veren AA tarafından izlemeye mahkum bırakılması başlı başına bir sorundur. Muhalefetin sandıkları takip sürecinde moralsizlik yaratarak, sandıkları bırakmasını esas alan bu seçim açıklama biçimi, Türkiye’de haber alma imkanlarının, ülkenin geleceğini ilgilendiren böylesi kritik bir olayda tek bir kanala ve ciddi güvenilirlik sorunu olan iktidara bağlı bir kanala bırakılamayacağını bir kez daha gösterdi. Dönüp dolaşıp bu noktada da basın özgürlüğü ve medyada tekelleşme sorununa geliyoruz.

Tüm bunlarla birlikte yansıyan sonuçlar eğer doğru çıkarsa ya da buna yaklaşık çıkarsa sonuçları nasıl okumalıyız? Erdoğan’ın aldığı sonucun referanduma yakın bir aralıkta olduğunu, AKP’nin ise 1 Kasım genel seçimlerine kıyasla yaklaşık yüzde 6-7 puan arası eridiği görülüyor. MHP’nin oylarını 1 Kasım’la kıyaslandığında koruyor görünmesi ise, MHP’den ayrılarak kurulan İYİ Parti’nin, MHP’den aldığı oy oranı da dikkate alındığında mantıksal olarak şöyle okunmalı. MHP, İYİ Parti’ye oy kaptırdı ve 7 Haziran’da aldığı ve 1 Kasım’a AKP’ye kayan oyların bir kısmını da geri aldı. İYİ Parti, AKP’den de bir miktar oy almış olabilir.

CHP’deki düşmeye bakıldığında ise, CHP’den İYİ Parti’ye doğru bir oy kayışı olduğunu söylemek mümkün. Sahadan yansıyan gözlemler de bunu doğruluyordu. CHP’den belli miktarda oyun da, HDP’nin baraj riskini aşması için HDP’ye kaydığını söyleyebiliriz. Bunu da sahada yaygın olarak görüyorduk. HDP’nin, iktidarın tüm baraj altında bırakma stratejisine ve bölge illerinde oyların küçümsenemeyecek bölümünün taşınmış olmasına rağmen barajı aşması son derece önemli. Bu HDP’nin kendi seçmeni ile birlikte, HDP’ye dışarıdan oy verenlerin bu politikaya ‘dur’ dediğini gösteriyor.

OHAL baskısı altında ve bir baskın seçim olarak gidilen bu seçimlerdeki ihlallere de değinelim.

Urfa’nın Suruç ilçesinde seçim çalışmaları sırasında adı dört kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya karışan AKP Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız’ın korumalarıyla okulları tek tek dolaştığı, AKP ve Erdoğan lehine blok oy kullandırdığı iddia edildi. Sandığa toplu oy atılması kayıt altına da alındı.

Suruç’ta GAP Anadolu Lisesinde sandığa fazladan oy atanlar, müşahitler tarafından yakalandı.Okulda 1043 ve 1044 nolu sandıklarda, toplu ve açık oy kullandırıldı.

Urfa’da bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise yaşananlara dair Evrensel’e bilgi vererek CHP müşahitlerinin okullara girişinin engellendiğini, bazı müşahitlerin ise darbedilerek sandık başından uzaklaştırıldığını söyledi.

Urfa, Eyyübiye ilçesinin Bulduk köyünde 2044 nolu sandıkta kadınların oy kullanmasına izin verilmedi.

Urfa, Geçit Köyü’nde 1196 nolu sandıkta kadınların yerine erkeklerin oy kullandığı bildirildi. Diyarbakır’da Kulp ilçesine bağlı Koçkar köyünün yolunu kapatan köy korucuları, HDP’li sandık görevlilerinin köye girmelerine engel oldu.

Yine Suruç’ta polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçti.

Ardından YSK Başkanı Sadi Güven’in “Suruç’taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için girişimlerde bulunulmuştur” açıklaması geldi. Sonucun ne olacağını görüyoruz.

Ancak Suruç’ta yaşananların sürpriz olmadığı, bağıra bağıra geldiği açık. Urfa’nın Suruç ilçesinde dört kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda sorumluluğu bulunan AKP’lilerin üzerine gidilmiş ve gerekli hukuki süreçler işletilmiş olsaydı, seçimlerde bu yaşanılanlara tanık olur muyduk? Kıllarına dahi dokunulmamış olmasının onları cesaretlendirdiği açık.

Türkiye’nin farklı noktalarından da çeşitli ihlal ve muhalefete saldırı yönünde haberler geldi. Bunlar sayfalarımızda var. Ama tüm bu ihlal haberleriyle birlikte, ihlallerin sonuçları değiştirebilecek bir yaygınlığa ulaşamamış olmasında, sandık güvenliğine ilişkin olarak geliştirilen inisiyatiflerin ve muhalefet partilerinin bu konuda daha hazırlıklı olmasının etkisini özellikle vurgulamalıyız. OHAL koşullarında, antidemokratik bir seçim yasasıyla ve devlet imkanlarının iktidar lehine sınırsız kullanıldığı bu eşitsiz seçimin gerçek galibi sandık güvenliği için büyük bir enerjiyle çalışanlar.

Millet İttifakı’nı oluşturan partiler ve HDP’nin, ciddi politik farklara sahip olsalar da oyların korunması konusunda gösterdikleri dayanışma bu seçimin akıllarda kalacak özelliklerinin başına geliyor.

Hakkari ve ilçelerinde bir çok sandık taşınmasına rağmen seçmenlerin, kilometrelerce yol yürüyerek sandıklara ulaşması ve oylarını kullanması ise bu seçimin kanımca en unutulmaz görüntüsüydü.

Sonuç kadar önemli olan, bu kritik seçimlerinin kahramanlarıdır. Sandık güvenliğinin sağlandığı adil bir seçim için çeşitli adlar altında oluşturulan inisiyatifler, farklı politik görüşlere sahip olsalar da sandıklara sahip çıkmak için omuz omuza verenler ve taşınan sandıklarında oy kullanmak için yollara düşerek saatlerce yürüdükten sonra oylarını kullananlar: Onlar bu seçimin kahramanlarıdır.

Sonuçlar net olarak şekillendiğinde, üzerinde daha detaylı analiz yapmak mümkün olacak. Ancak Türkiye’de tek adam rejimine karşı önemli bir direncin söz konusu olduğunun ve sandıklara sahip çıkma iradesi bile muhalefetin mücadeleye devam etme kararlılığı içinde olduğunun somut bir göstergesidir. Moral bozmadan, buna tutunmak gerekiyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 23:56

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