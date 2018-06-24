Bülent Tezcan’dan ikinci açıklama: 40 milyona yakın bekleyen oy var

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, sandıkların açıklanmaya başlamasının ardından ikinci açıklamasını yaptı.

Tezcan açıklamasında, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Birileri erken davul zurna çalmaya başladı. Şuan itibariyle ıslak imzalı verileri takip ediyoruz. Sabaha kadar da takip edeceğiz” dedi.

YSK’nin resmi rakamlarına göre sandıkların 84 bin 116’sının, sandıkların da yüzde 46’sının açıldığını ifade eden Tezcan, 18 milyon 973 bin 242 oyun tutanaklarını topladıklarını söyleyerek, “Sandıkların yüzde 39’u açıldı. 40 milyona yakın bekleyen oy var. 110 bine yakın sandık var açılmamış. Sonuna kadar takip etmek gerekiyor. Kimse erkenden gelin güvey olmasın” dedi.

Tezcan ellerindeki verilere göre sonuçları da şöyle açıkladı; Muharrem İnce yüzde 33.65, Tayyip Erdoğan yüzde 51.77,

Meral Akşener yüzde 8.89, Selahattin Demirtaş yüzde 4.60, Temel Karamollaoğlu binde 88, Doğu Perinçek binde 21.

Tezcan, “Parti binalarınızı terk etmeyin. Ne açıklarla açıklasınlar tutanakta yazan esastır.” Açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 22:31

www.evrensel.net