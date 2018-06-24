AKP sözcüsü Mahir Ünal Anadolu Ajansı’na sahip çıktı

AKP Sözcüsü Mahir Ünal: YSK ve AA üzerinden oluşturulan ağır tahrik kabul edilemez.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal yaptığı açıklamada, Türkiye’nin seçim sonuçlarını en güvenli ve hızlı açıklayan ülkeler arasında olduğunu iddia etti. Anadolu Ajansı’nın açıkladığı verilere tepkilere ilişkin ise Ünal, Anadolu Ajansı ve YSK’ye sahip çıktı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’na göre son dönemlerin en güvenli seçimini yaşadıklarını savundu. “Yeni yönetim sistemimiz ülkemize milletimize hayırlı olsun” diyen Ünal, Türkiye’nin seçim güvenliği konusunda Avrupa ülkeleri arasında en güvenli ve en hızlı seçim sonuçlarını açıklayan ülkeler arasında yer aldığını öne sürdü. Seçimin “büyük bir demokrasi olgunluğu” içerisinde yaşandığını söyleyen Ünal, sonuçların açıklanmaya devam ettiğini kaydetti. Ünal, “CHP Sözcüsü de açıkladı. 600 bin sandıkta görevlilerinin olduğunu söyledi. Her sandığın başında bütün partilerin müşahitleri var. Siyasi parti temsilcilerinin ıslak imzalı tutanakları alınıyor. Bu bütün siyasi partilerin elinde var. Özellikle bazı kurumlarımızın hedef alınarak bizzat tehdit edilmesi, bu tehditlerin sonuçlarında da kendi tabanlarının tahrik edilmesi ve bunun ağır sonuçları unutulmamalıdır. Kullanılan tüm oylar Ak Parti hükümetinin teminatı altındadır. Ancak buradan tekrar bazı siyasi partileri uyarıyorum: Daha seçim başlamadan oluşturulan tahrik ve itibarsızlaştırma, ülkemiz için yaralayıcı ve ağır sonuçlar doğurabilir” dedi. Ünal, özellikle YSK ve AA gibi devlet kurumları üzerinden oluşturulan ağır tahriğin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Genel Merkezine geleceğini söyleyen Ünal, bir gazetecinin CHP’nin açıkladığı verilere ilişkin sorduğu soruya “Hepimizin elindeki veriler, siyasi partilere de verilen ıslak imzalı tutanaklara dayanıyor. Biliyorsunuz ki bazı bölgeler önce giriyor, bazıları sonra giriyor”diye yanıt verdi.

Ünal, “Düşüş var AK Parti oylarında, nasıl yorumluyorsunuz" sorusuna ise "Sandıkların tamamı açılmadan yapılacak değerlendirmeleri doğru bulmuyoruz" yanıtını verdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 21:44

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