Avusturya'da tam gaz geÃ§miÅŸ yÃ¼zyÄ±la...

Avusturya'da hÃ¼kÃ¼mete gelen gerici Ã–VP/FPÃ– koalisyonu, sermayenin talepleri doÄŸrultusunda iÅŸÃ§i ve emekÃ§i haklarÄ±nÄ±n gasbetmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±.

Metin TUNA

Avusturya

Ücret ve çalÄ±ÅŸma süresi konularÄ± sermaye ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n uzlaÅŸmaz çeliÅŸkisinin temelini oluÅŸturur. Sermaye bir yanda ücretleri mümkün olduÄŸunca düÅŸük diÄŸer yanda ise günlük (haftalÄ±k) çalÄ±ÅŸma sürelerini mümkün olduÄŸunca uzun tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ise tam tersi için bir mücadele eder: Ücretler mümkün olduÄŸunca yükselmeli, günlük (haftalÄ±k) çalÄ±ÅŸma süreleri ise mümkün olduÄŸunca kÄ±sa olmalÄ±.

1917 Ekim Devrimi ile birlikte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler BirliÄŸi, SSCB’de 8 saatlik iÅŸ günü yürürlüÄŸe girdi. Almanya’da ise kasÄ±m 1918 devrimi gerekli oldu 8 saatlik iÅŸgünü için. Tüm geliÅŸmiÅŸ kapitalist ülkelerde egemenler, devrimci iÅŸçi hareketleri karÅŸÄ±sÄ±nda geri adÄ±m atarak 8 saatlik iÅŸ gününü yürürlüÄŸe koydular.

Fakat egemenler için bu sayfa hiçbir zaman kapanmadÄ±. NasÄ±l ki son ana kadar günlük ve haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma sürelerinin kÄ±saltÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± direndilerse ardÄ±ndan çarkÄ± geri çevirmek için her türlü yol ve yöntem denendi, deneniyor.

Esnek çalÄ±ÅŸma süreleri, üretim ihtiyacÄ±na göre gündeme gelen fazla mesailer veya çalÄ±ÅŸÄ±lmayan sürelerin biriktirildiÄŸi zaman havuzlarÄ± (“Zeitkonten”) vb. yöntemlerle çalÄ±ÅŸma sürelerini belirleyen yasalar sürekli delinmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Avusturya'da hükümete gelen gerici ÖVP/FPÖ koalisyonu, sermayenin talepleri doÄŸrultusunda iÅŸçi ve emekçi haklarÄ±nÄ±n gasbetmek için kollarÄ± sÄ±vadÄ±.

14 YIL TARTIÅžILDI

Sermaye örgütlerinin 14 yÄ±la yakÄ±n bir süredir sürekli sendikalarÄ±n gündemine soktuÄŸu ve “rekabet gücünün artmasÄ±, iÅŸyerlerinin korunmasÄ±”, “kalifiye elaman eksikliÄŸinin giderilmesi” gibi son yÄ±llarÄ±n moda ‘gerekçelerine’ sÄ±ÄŸÄ±narak günlük/haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma sürelerinin daha da esnekleÅŸtirilmesine çalÄ±ÅŸtÄ±lar.

Sermayenin amacÄ± AB yönetmelikleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mümkün olan çalÄ±ÅŸma sürelerinin günlük 12 saate/haftalÄ±k 60 saate kadar uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n Avusturya’da da uygulanmasÄ±ydÄ±.

Fakat bugüne kadar sendikalar dik durarak -ki bunda asÄ±l belirleyici olan tabandan gelen tepkilerdi- geri adÄ±m atmadÄ±lar ve her türlü yasal giriÅŸimi boÅŸa çÄ±karmayÄ± baÅŸardÄ±lar.

100 YIL ÖNCESÄ°NE DÖNÜÅž

Avusturya’da 12 saatlik iÅŸ günü tam 100 yÄ±l önce yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçi ve emekçiler için 8 saatlik iÅŸgününe geçiÅŸin 100. yÄ±l dönümünü kutlamak gündemde olmasÄ± gerekirken sermaye ve onun gerici ÖVP/FPÖ hükümeti 100 yÄ±l öncesine dönmek için adÄ±m attÄ±lar.

Hükümet bu adÄ±mÄ± atarken “Hele bir tartÄ±ÅŸalÄ±m” veya “Bu konuda iÅŸçi örgütleri ne diyor” gibi öncesinde uzlaÅŸmayÄ± içeren bir tutum içine de girmedi. Aksine Mecliste normal olan üç aÅŸamalÄ± tartÄ±ÅŸma/deÄŸerlendirme sürecini bir yana iterek, Avusturya yasalarÄ±nÄ±n milletvekillerine sunduÄŸu “inisiyatif yasa önerisi” aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla neredeyse hiçbir tartÄ±ÅŸma yapmadan, yetkili komisyonda bir kez tartÄ±ÅŸÄ±p ardÄ±ndan meclise oylamaya sunarak yasayÄ± yaz öncesi kararlaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefliyor.

ÜRETÄ°MÄ°N Ä°HTÄ°YACINA GÖRE ÇALIÅžMA

ÇalÄ±ÅŸma sürelerini belirleyen yasalarda yer alan istisna uygulamalarda günlük ve haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma sürelerini 12/60 saate uzatmak mümkün. Fakat sermaye bugün buna tek baÅŸÄ±na karar veremiyor, gelecekte, yasalara dayanarak buna tek baÅŸÄ±na karar verebilecek ve bir gerekçe de sunmayacak.

“ÇalÄ±ÅŸma sürelerinin sÄ±nÄ±rsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±” denilen durum bugün Avusturya’da uygulanmak isteniyor. Üretimin ihtiyacÄ±na göre çalÄ±ÅŸma süreleri uzatÄ±lacak, gerek duyulmadÄ±ÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸma süreleri “denkleÅŸtirme” adÄ±na ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadan kÄ±saltÄ±lacak!

AyrÄ±ca yeni yasaya göre 8 saatlik iÅŸ günü normal iÅŸ günü olarak kalmasÄ±na karÅŸÄ±n 11. ve 12 . saatler fazla mesaiden sayÄ±lacak. Åžimdiye kadarki sözleÅŸmelerde 9. ve 10. saatler fazla mesaiden sayÄ±lÄ±rken ve bazÄ± iÅŸ kollarÄ±nda yüzde 100 fazla mesai ücreti ödenirken yeni yasa tasarÄ±sÄ±na göre ilk 10 saat normal çalÄ±ÅŸma süresinden sayÄ±lacak ve fazla mesai ücreti ise sadece yüzde 50 zamlÄ± olacak!

GörüldüÄŸü gibi iÅŸçilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ücretini korumayÄ± içeren yasalar tersine çevrilmek, sermayenin aÅŸÄ±rÄ± kâr hÄ±rsÄ±nÄ± doyurmak için yeniden düzenlenmek isteniyor.

ÖGB: MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z!

Avusturya Sendikalar BirliÄŸi ÖGB, yasa tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± çok ciddi mücadele edeceklerini açÄ±kladÄ±. 12-14 Haziran arasÄ±nda düzenlenen ÖGB 19. Genel Kongresinde hükümetin çalÄ±ÅŸma sürelerini 12/60 saate çÄ±karma planlarÄ±nÄ± hayata geçirme durumunda ne yapÄ±lacaÄŸÄ± konuÅŸulurken ÖVP/FPÖ koalisyonu adeta “hodri meydan” diyerek önergeyi ilan etti. YasanÄ±n 4 Temmuz günü karar altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ± ve 1 Ocak 2019’da yürürlüÄŸe gireceÄŸi de ilan edildi.

ÖGB’nin Yeni BaÅŸkanÄ± Wolfgang Katzian, genel kongre ardÄ±ndan düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yeni yönetim kurulunun acilen toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve önümüzdeki haftalarda yasa tasarÄ±sÄ±yla ilgili çok geniÅŸ bir kampanya baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸyeri temsilcilerini planlanan deÄŸiÅŸikliklerle ilgili bilgilendireceklerini ve bunlarÄ±n da hükümet planlarÄ±nÄ±n kendi fabrikalarÄ±nda ne anlama geldiÄŸini iÅŸçilere aktaracaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Katzian’Ä±n, “Elimizdeki her türlü olanaÄŸÄ± deÄŸerlendirerek mücadele edeceÄŸiz” demesi üzerine bir gazeteci, “Bu olanaklar arasÄ±nda grev de var mÄ±” diye sordu.

Katzian’Ä±n, “Hükümet bize sürpriz yaptÄ±, biz de ona sürprizler yapacaÄŸÄ±z” diye yanÄ±t vermesi en azÄ±ndan ÅŸimdilik ÖGB’nin gündeminde grev olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 21:19

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