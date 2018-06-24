Fotoğraf: Evrensel
AA verilerine göre HDP barajı aştı
24 Haziran 2018 20:43
Anadolu Ajansı'nın saat 20.57'de geçtiği verilere göre HDP barajı aştı. Aynı verilere göre HDP, 65 milletvekili çıkarıyor.
Anadolu Ajansı'nın (AA) saat 20.57'de geçtiği verilere göre HDP barajı yıktı. Aynı verilere göre HDP 65 milletvekili çıkarıyor. HDP'nin barajı aşmasıyla AKP'nin vekil sayısı 298'a düştü. (HABER MERKEZİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 21:01
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