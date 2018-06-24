AA verilerine göre HDP barajı aştı

Fotoğraf: Evrensel

AA verilerine göre HDP barajı aştı

    • 24 Haziran 2018 20:43

    Anadolu Ajansı'nın saat 20.57'de geçtiği verilere göre HDP barajı aştı. Aynı verilere göre HDP, 65 milletvekili çıkarıyor.

    Anadolu Ajansı'nın (AA) saat 20.57'de geçtiği verilere göre HDP barajı yıktı. Aynı verilere göre HDP 65 milletvekili çıkarıyor. HDP'nin barajı aşmasıyla AKP'nin vekil sayısı 298'a düştü. (HABER MERKEZİ)

    Dakika dakika - Türkiye oyunu kullandı

    SEÇİM 2018 SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 21:01
    www.evrensel.net
    ETİKETLER HDPerken seçim