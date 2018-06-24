HDP: AA, Kürt illerindeki oyları geç yansıtıyor

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç: HDP barajı aşmıştır. Kürt illerinden gelen sonuçlar Anadolu Ajansı tarafından geç yansıtılıyor.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç parti genel merkezinde basın açıklaması düzenledi.

Açıklanan oy oranlarında ağır bir manipülasyon olduğunu kaydeden Oluç, “Bunu Anadolu Ajansı (AA) ilk kez yapmıyor. AA’nın 7 Haziran’da AKP oy oranı yüzde 62,5 ile başladı, yüzde 41 ile bitti” dedi.

Anadolu Ajansı yoluyla halkta moralsizlik yaratılmasının ve sandıkların terk edilmesinin amaçlandığını vurgulayan Oluç, “Tüm sandık görevlisi arkadaşlarımızı uyarıyoruz. HDP’den herhangi bir bilgi gelmeden sandıklar terk etmeyelim” dedi.

Gerçeğin birkaç saatliğine çarpıtılmasının kimsenin işine yaramayacağını belirten Oluç, gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi. Oluç, “Bize gelen verilere göre HDP barajı aşmıştır. Kürt illerinden gelen sonuçlar Anadolu Ajansı tarafından geç yansıtılıyor. Hatta bazı iller hiç yansıtılmadı. Çünkü oradan gelen sonuçlar HDP’nin barajı aştığını gösteren sonuçlardır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 20:43

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