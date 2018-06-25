Dizel skandalÄ± deÄŸil kapitalist dÃ¼zenin skandalÄ±

VW, Audi, Porsche, Daimler, BMWâ€¦ Otomobil tekelleri 'temiz dizel' aldatmacasÄ±yla milyonlarca insanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±yor. HÃ¼kÃ¼met ve yargÄ± susuyorâ€¦

VW, Audi, Porsche, Daimler, BMW… Bütün Alman otomobil tekelleri, “temiz dizel” adÄ± altÄ±nda müÅŸterilerini kandÄ±rdÄ±klarÄ± gibi milyonlarca insanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiçe sayÄ±yorlar. Hükümet ve yargÄ± organlarÄ± ise ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ onca belgeye raÄŸmen üç yÄ±ldÄ±r neredeyse hiçbir ÅŸey yapmadÄ±lar.

Volkswagen tekeli üç yÄ±ldÄ±r dizel skandalÄ±yla baÅŸÄ± dertte. Tekelin açÄ±klamalarÄ±na göre “dizel skandalÄ±” ÅŸimdiye kadar 25 milyar avroya mal oldu. ABD’deki davalar neredeyse sonuçlanÄ±rken Almanya’daki davalar henüz baÅŸlamadÄ± bile.

GeçtiÄŸimiz günlerde Braunschweig savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan VW tekeline kesilen 1 milyar avroluk ceza da kimseyi aldatmamalÄ±. Her ne kadar kesilen ceza, “Almanya tarihinde bir ÅŸirkete verilen en yüksek para cezasÄ±” olsa da bu para cezasÄ± “kurallara aykÄ±rÄ±” davranÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için kesilen bir ceza. 5 milyon avrosu kurallarÄ± ihlal etme (YanlÄ±ÅŸ bilgi vererek müÅŸterileri yanÄ±ltma) ve 995 milyon avrosu ise “Bu ihlali lehine kullanÄ±p kâr saÄŸladÄ±ÄŸÄ±” için tekele kesildi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu ceza VW tekeline kesilmedi, bu ceza diÄŸer AB ülkelerine kesildi. Nitekim AB yasalarÄ±na göre bir ÅŸirket aynÄ± suçtan birden fazla cezalandÄ±rÄ±lamaz. DüÅŸünün 27 AB üyesi ülkenin hepsinde VW tekeline birer milyar avro ceza kesilseydi ne olurdu! 27 ülkede davalar baÅŸlasaydÄ± VW iflah olmazdÄ±.

Åžimdilik VW tekeline karÅŸÄ± sadece Kanada ve Avustralya’dan yüklü bir para cezasÄ± gelebilir. Tabii CETA’nÄ±n (AB ve Kanada arasÄ±nda serbest ticareti düzenleyen “KapsamlÄ± Ekonomik ve Ticaret AnlaÅŸmasÄ±”) yürürlüÄŸe girmesine beÅŸ kala ve bazÄ± AB ülkelerinin henüz anlaÅŸmayÄ± imzalamamÄ±ÅŸ olmalarÄ± Kanada’yÄ± VW’ye karÅŸÄ± adÄ±m atmaktan alÄ±koyuyor.

NEYE GÜVENÄ°YORLAR?

DiÄŸer yandan “skandal” üç yÄ±ldÄ±r devam etmesine karÅŸÄ±n VW tekelinin Audi ve Porsche markalarÄ± söz konusu yazÄ±lÄ±m programlarÄ±nÄ± 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk aylarÄ±na kadar kullanmalarÄ± neyle açÄ±klanabilir! Her halde artÄ±k kimse, “haberimiz yoktu” veya “Yönetimin haberi olmadan münferit kiÅŸilerin hatalÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±” gibi yanÄ±tlara inanmayacaktÄ±r.

O zaman “kime güveniyorlar da herkesin gözü önünde bunu yapÄ±yorlar” sorusu gündeme geliyor. YaklaÅŸÄ±k iki buçuk yÄ±ldÄ±r Braunschweig (VW/Bosch), Stuttgart (Daimler/Bosch ve Porsche SE/Bosch) ve Münih II (Audi/Bosch) savcÄ±lÄ±klarÄ± Almanya’nÄ±n en önemli otomobil tekellerine karÅŸÄ± soruÅŸturma sürdürüyorlar.

SoruÅŸturmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilan edilmesiyle aramalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± arasÄ±nda aylar geçmesini nasÄ±l deÄŸerlendirmek gerekiyor? Tekellere delilleri yok etmeleri için aylarca süre verildi, bunun baÅŸka bir açÄ±klamasÄ± yok!

18 Haziran günü Audi Åžefi Rupert Stadler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SavcÄ±lÄ±k tekel yöneticisini gözaltÄ±na almadan bir hafta önce Stadler ve bir diÄŸer yönetim kurulu üyesi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti. Yani burada da tekel yöneticilerine delilleri yok etmek için yeterince zaman tanÄ±ndÄ±.

GÜÇLERÄ°NE GÜVENÄ°YORLAR!

Otomobil tekelleri güçlerine güvenerek bu kadar rahat davranÄ±yorlar. 2017 yÄ±lÄ±nda Almanya’nÄ±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi ihracatÄ±n yüzde 18.3’ü otomotiv sanayisi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildi. Üretilen araçlarÄ±n ve yedek parçalarÄ±n yüzde 77.5’i ihraç ediliyor. 2017’de otomotiv sanayisi 234.4 milyar avro hacminde ihracat gerçekleÅŸtirdi. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ise 114.6 milyar avro hacminde otomobil ve yedek parça ithal edildi.

KÄ±sacasÄ±; Almanya’nÄ±n 2017 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸtirdiÄŸi 244.8 milyar avroluk dÄ±ÅŸ ticaret fazlasÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ± otomobil tekelleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ülkeye giriyor: 119.8 milyar avro!

Bugün Alman sermayesinin en saldÄ±rgan bölüÄŸünü oluÅŸturan otomotiv sermayesine karÅŸÄ± devam eden soruÅŸturmalar, tutuklamalar sadece kamuoyunun gözünü boyamak, uluslararasÄ± alanda temize çÄ±kmak için yapÄ±lÄ±yor. Zaten soruÅŸturmalar gerçek sermaye sahiplerine karÅŸÄ± deÄŸil tekelin yöneticilerine yönelik devam ediyor.

Tüm bu geliÅŸmelere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸananÄ±n “dizel skandalÄ±” deÄŸil, kapitalist düzenin skandalÄ± olduÄŸu görülüyor.

VOLKSWAGEN

Dizel skandalÄ± ilk olarak dünyanÄ±n en büyük otomobil tekeli VW’nin ana markasÄ± Volkswagen’de patlak verdi. ABD Çevre SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Müdürlükleri EPA ve CARB, 18 Eylül 2015’de yaptÄ±klarÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada VW’nin özel bir yazÄ±lÄ±mla (bilgisayar programÄ±yla) egzoz emisyonlarÄ±nÄ± kasÄ±tlÄ± olarak maniple ettiÄŸini ve ulusal çevre yasalarÄ±nÄ± çiÄŸnediÄŸini duyurdu.ABD’li yetkililerinin kamuoyuna açÄ±klamalarÄ± ardÄ±ndan tekel yönetimi, “öyle bir ÅŸey yok”, ardÄ±ndan “haberimiz yok” ve sonrasÄ±nda “kÄ±smen doÄŸru” ve en sonunda ise, “ÅŸirketimiz olayÄ±n aydÄ±nlÄ±ÄŸa kavuÅŸmasÄ± için elindeki bütün olanaklarÄ± kullanacak ve resmi makamlara her türlü yardÄ±mÄ± sunacak” ÅŸeklinde oldu.

Tekel yönetimi aynÄ± tutumu maniple edilen otomobillerin sayÄ±sÄ±yla ilgili de sürdürdü. Önce “50 binin altÄ±nda” denilirken sonra bu rakam hÄ±zla önce ABD’de 590 bine ardÄ±ndan dünya genelinde 4.5 milyon ve en sonunda ise 11 milyona çÄ±ktÄ±. Söz konusu araçlarda 1.6 ve 2.0 litre hacimli dizel motorlar bulunuyordu.

2017 yÄ±lÄ±nda yine ABD’li yetkililer Volkswagen markasÄ±nÄ±n 3 litrelik dizel motorlara sahip modellerinde de özel bir yazÄ±lÄ±mla (bilgisayar programÄ±yla) egzoz emisyonlarÄ±nÄ± kasÄ±tlÄ± olarak maniple edildiÄŸinin tespit edildiÄŸini bildirdi.

VW tekeli 1 Nisan 2018’e kadar 350 bin (2 litre hacimli) arabayÄ± geri satÄ±n aldÄ±. VW, arabasÄ±nÄ± geri vermek yerine tamir ettirmeyi kabul edenlere modeline göre 5 bin-10 bin dolar arasÄ± ikramiye veriyor. Ne olursa olsun tekelin 30 Haziran 2019’a kadar hâlâ trafikte olan araçlarÄ± ya geri almasÄ± ya da tamir etmesi gerekiyor. AracÄ±nÄ± geri verenlere toplam 7.4 milyar dolar geri ödeme yapÄ±ldÄ±.

Tekelin eski ÅŸefi Martin Winterkorn ve yeni ÅŸefi Herbert Diess hakkÄ±nda, “piyasayÄ± maniple etme” hakkÄ±nda soruÅŸturma devam ediyor.

VW TEKELÄ° KATLANARAK BÜYÜYOR

YÄ±l Ciro Kâr Ä°ÅŸçi sayÄ±sÄ±

2017 230.682 11.638 642.292

2016 217,267 5.379 626.715

2015 213,292 -1.361 610.076

2014 202.458 11.068 592.586

2013 197.007 9.145 572.800

- - - - - -

2010 126.875 7.226 399.381

AUDI/PORSCHE

VW tekelinin en fazla kâr getiren markalarÄ±ndan Audi ve Porsche, ana ÅŸirket gibi tüm suçlamalarÄ± önce reddettiler. Daha sonra “yönetimin haberi olmadan münferit kiÅŸilerin hatalÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± olabileceÄŸini” kabul ettiler. Ne var ki her iki lüks otomobil ÅŸirketi 2018’in ilk aylarÄ±na kadar ürettikleri dizel araçlara özel bir yazÄ±lÄ±mla egzoz emisyonlarÄ±nÄ± düÅŸük gösterdiler.

Audi 216 bin dizel aracÄ±nÄ± geri çaÄŸÄ±rarak yeni yazÄ±lÄ±m yükledi. En son olarak Haziran baÅŸÄ±nda A6 ve A7 modellerinden 60 bin adet araç daha geri çaÄŸrÄ±ldÄ±.

Porsche ise 2017 yazÄ±nda 21 bin 500 Cayenne modelini Alman makamlarÄ±n baskÄ±sÄ± üzerine geri çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen hiçbir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi üretim devam etti ve söz konusu özel bir yazÄ±lÄ±m programlarÄ± da kullanÄ±ldÄ±. GeçtiÄŸimiz MayÄ±s ayÄ±nda 4,2 litre hacimli 6 bin 750 Cayenne modeli daha geri çaÄŸrÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca 3 litre hacimli 52 bin 800 adet Macan modeli de geri çaÄŸrÄ±ldÄ±.

DAIMLER

VW tekelinde skandal patlak verdiÄŸi günlerde, Daimler ÅŸefi Dieter Zetsche, “Biz hileli yazÄ±lÄ±m programÄ± kullanmadÄ±k. Böyle bir yönteme ihtiyacÄ±mÄ±z yok. Tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z ürünlerimizle gurur duyabilirler, müÅŸterilerimiz bize güvenebilirler” demiÅŸti.

Daimler tekelinin de hileli yazÄ±lÄ±m programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ilk olarak ABD’de ortaya çÄ±ktÄ±. Bunu kabul etmek yerine, Daimler yönetimi kullanÄ±lan programÄ±n “yanlÄ±ÅŸlÄ±kla söz konusu modellere yerleÅŸtirildiÄŸi” ileri sürdü. ABD makamlarÄ±yla cüzi denebilecek bir miktar üzerine anlaÅŸan Daimler, söz konusu araçlara yeni program yükleyip ABD’de ceza almaktan (ÅŸimdilik) kurtuldu.

Ne var ki Daimler’in Almanya ve Avrupa’da sattÄ±ÄŸÄ± araçlar düÅŸünüldüÄŸü kadar temiz deÄŸilmiÅŸ. GeçtiÄŸimiz haftalarda Federal UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Andreas Scheuer, Daimler ÅŸefi Zetsche’yi çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ ve dizel araçlar konusunda uyarmÄ±ÅŸtÄ±. BasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan Zetsche, sadece 5 bin Vito modeli minibüste kullanÄ±lan yazÄ±lÄ±m programÄ±yla ilgili bakanlÄ±kla aralarÄ±nda “fikir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±” olduÄŸunu ileri sürmüÅŸtü. Birkaç hafta içinde Avrupa genelinde 774 bin dizel araçta hileli yazÄ±lÄ±m programÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ± ve tüm araçlar geri çaÄŸrÄ±ldÄ±. Fakat Daimler yönetimi hâlâ suçunu kabul etmiyor.

BMW

Mart ayÄ±ndan bu yana BMW tekeline karÅŸÄ± da soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Münih SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BMW’nin en azÄ±ndan 11 bin 700 araçta hileli yazÄ±lÄ±m programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürüyor. Tekel ÅŸefi Harald Krüger, söz konusu programÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla araçlarda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 20:32

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