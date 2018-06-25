Anlamayacak bir ÅŸey yok; o patatesler bu patatesler deÄŸil

Sedat BaÅŸkavak, fiyatÄ± rekor Ã¼stÃ¼ne rekor kÄ±ran patatesi yazdÄ±.

Sedat BAÅžKAVAK

ErdoÄŸan’Ä±n “15 sene önce evlerde fÄ±rÄ±n, buzdolabÄ± yoktu” demesi gibi konular dÄ±ÅŸÄ±nda sosyal medyada da üzerine en çok mavra yapÄ±lan konu patates ve soÄŸan oldu. Patates ve soÄŸan fiyatlarÄ± “Eve iki kilo patates aldÄ±m, hÄ±rsÄ±z girecek diye aklÄ±m çÄ±kÄ±yor” diyeninden tutun da 5 soÄŸanÄ± boynuna dizip “Fatma teyzenin gelini de düÅŸman çatlatÄ±yor, 5’i bir yerdeyi dizmiÅŸ boynuna” diye yazanÄ±na kadar çokça espri konusu oldu.

NasÄ±l olmasÄ±n? DolarÄ±n artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± son günlerde soÄŸan ve patates tarihin en yüksek artÄ±ÅŸÄ±yla, en yüksek fiyata ulaÅŸarak dolarÄ± solladÄ±.

TarÄ±m BakanÄ± FakÄ±baba da yaÅŸanan bu artÄ±ÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda “Hayretler içerisindeyim, 1.5-2 ay önce SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zla NiÄŸde ve Aksaray’daydÄ±k. Dediler ki ‘Patates elimizde, depolarda kaldÄ±, 50 kuruÅŸa alan yok, bize ihracat desteÄŸi verin’ dediler biz de verdik. NasÄ±l olur da 50 kuruÅŸ olan patates 5-6 liraya çÄ±kar anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Tedbirlerimizi aldÄ±k. KaranlÄ±k eller var, bu elleri evelallah yok edeceÄŸiz. Onlar görecekler, benim vatandaÅŸÄ±ma 50 kuruÅŸluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z” dedi.

Dedi demesine de, unuttuÄŸu birkaç ÅŸey var.

Birincisi; 2013 ve 2014 yÄ±llarÄ±nda ülke genelinde yaklaÅŸÄ±k 4 milyon ton patates üretilmiÅŸti. 2015-2016’da 4.7 milyon ton, 2017’de ise 4.8 milyon ton patates üretildi. 2017 yÄ±lÄ±nda üretilen patatesin yaklaÅŸÄ±k 400 bin tonu depolarda kaldÄ±. Ä°ÅŸte BakanÄ±n bahsettiÄŸi 1.5-2 ay önce NiÄŸde ve Aksaray’da depolarda bekleyerek 50 kuruÅŸa alÄ±cÄ± bulamayan patates geçen yÄ±lÄ±n patatesiydi. O patateslerin neredeyse çoÄŸu yeÅŸerdi ve çürüdü. VelhasÄ±l geçtiÄŸimiz son iki üç yÄ±lda patates, üreticisinin yüzünü güldürmedi.

Ä°kincisi; patateste yazlÄ±k ve kÄ±ÅŸlÄ±k üretim, soÄŸanda ise uzun ve kÄ±sa günlük üretim yapÄ±lÄ±r. YazlÄ±k patatesle kÄ±sa gün soÄŸan, depolama olanaÄŸÄ± olmayan ve kÄ±sa sürede tüketilmesi gereken ürünlerdir. YazlÄ±k patates Ä°zmir ÖdemiÅŸ ve Adana çevresinde üretildi. ArkasÄ±ndan Manisa, Bursa, NiÄŸde ve NevÅŸehir gelecek.

Patates geçtiÄŸimiz yÄ±llarda para etmedi. Bu sene pek çok köylü ekmediÄŸi için ekim alanlarÄ± daraldÄ± ve bir de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar sonucu oluÅŸan nem hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle verim azaldÄ±. O nedenle de ÖdemiÅŸ’te, Adana’da köylünün elinden 1 ile 2 lira arasÄ±nda fiyattan alÄ±ndÄ±lar. Bugün marketlerde 6 liraya satÄ±lan patates, Bakan FakÄ±baba’nÄ±n bahsettiÄŸi 50 kuruÅŸa satÄ±lamayÄ±p yeÅŸeren patatesler deÄŸil köylünün elinden ortalama 1.5 liraya alÄ±nan yazlÄ±k patatesler. SoÄŸan ise Hatay ReyhanlÄ±’da kÄ±sa gün soÄŸanÄ± diye ekilen ve ramazan öncesi tüccarÄ±n tarladan 1.5 liraya satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve ramazandan sonra 2.5 liraya sattÄ±ÄŸÄ± soÄŸanlar.

TarÄ±m BakanÄ± FakÄ±baba’nÄ±n “KaranlÄ±k eller var, bu elleri evelallah yok edeceÄŸiz” dediÄŸi “karanlÄ±k eller”, gerçekten karanlÄ±k mÄ±?

Köylünün elinden patatesi 1-2 lira arasÄ±nda alÄ±p pazara varana kadar 6 liraya çÄ±karan aracÄ±larÄ±n, tüccarlarÄ±n neresi karanlÄ±k, hepsi ortada. Market zincirleri, onlar köylüden direkt alÄ±p getirip markete satÄ±yorlar. Ne hale girip komisyon ücreti ne de vergi, hiçbiri yok. 6 liraya patates, 7 liraya soÄŸan satan marketler de ortada. O zaman ÅŸunu net olarak söyleyebiliriz karanlÄ±k el yok. Üretici köylüden ucuz alÄ±p, halka pahalÄ± tükettiren tüm eller açÄ±kta.

Tedbir almaktan tek anlaÅŸÄ±lan ithalat olunca; hasat zamanÄ± açÄ±ktan ithalata baÅŸvuran hükümetin karanlÄ±kta kalan ithalatçÄ± yandaÅŸlarÄ± oluyor. Ne dÄ±ÅŸ güçler, ne karanlÄ±k eller tek sorumlu gelmiÅŸ geçmiÅŸ hükümetler. TarÄ±msal üretimi ithalatla terbiye etmeye çalÄ±ÅŸarak üretimi baltalayÄ±p, üretici köylüyü topraÄŸÄ±ndan koparan politikalar engellenmediÄŸi sürece köylü ucuza satar, halk pahalÄ±ya tüketir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 20:18

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