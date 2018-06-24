Adil Seçim Platformu'ndan ilk veriler gelmeye başladı

Adil Seçim Platformu, 24 Haziran seçimine dair ilk verilerini açıklamaya başladı. Platformdan gelen oranlara göre sandıkların yüzde 40.4'ü açıldı.

Adil Seçim Platformu merkezi eline ulaşan oy oranlarını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı seçimlerinde sandıkların yüzde 40.4'ü’ açıldığında Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.01, Muharrem İnce yüzde 29.97, Meral Akşener 9.14, Selahattin Demirtaş 6.78, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.49, Doğu Perinçek 0.21 oy aldı.

Saat: 21:15 - Açılan Sandık Oranı: %40.4

Adil Seçim Platformu verilerine göre Türkiye geneli güncel sonuçlar. #Seçim2018 (Seçim sonucunu büyük ölçüde etkileyecek Güneydoğu ve Büyükşehir verilerinin çoğunluğu yansımamış halidir.) pic.twitter.com/zD6kpFpBBd — Adil Seçim (@adilsecimnet) 24 Haziran 2018

Saat: 21:15 - Açılan Sandık Oranı: %37.8

Adil Seçim Platformu verilerine göre Türkiye geneli güncel sonuçlar. #Seçim2018 (Seçim sonucunu büyük ölçüde etkileyecek Güneydoğu ve Büyükşehir verilerinin çoğunluğu yansımamış halidir.) pic.twitter.com/ODgdBjyw6c — Adil Seçim (@adilsecimnet) 24 Haziran 2018

'SAYIM DEVAM ETMEKTEDİR'

Platformdan seçimlere ilişkin açıklama geldi:

'TV ekranlarında yayınlanan veriler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir çok Büyükşehir ve Güneydoğu illerinde sayım işlemi devam etmektedir. Manipülasyonlara kapılarak sandıkları terk etmeyin. İnanıyoruz ve biliyoruz ki yarın bugünden güzel olacak!'

TV ekranlarında yayınlanan veriler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir çok Büyükşehir ve Güneydoğu illerinde sayım işlemi devam etmektedir. Manipülasyonlara kapılarak sandıkları terk etmeyin. İnanıyoruz ve biliyoruz ki yarın bugünden güzel olacak! #Secim2018 — Adil Seçim (@adilsecimnet) 24 Haziran 2018

(Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 21:28

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