Adil Seçim Platformu verilerine göre seçim ikinci tura kalabilir

24 Haziran seçimine dair verilerini açıklamaya devam eden Adil Seçim Platformu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacağını ifade etti.

Adil Seçim Platformu merkezi eline ulaşan oy oranlarını açıklamaya devam ediyor.

Adil Seçim'in Twitter adresinden yapılan son açıklama şöyle:

"YSK açılan sandık %61

Adil Seçim açılan sandık %65

Büyükşehirler henüz sistemlere tam olarak yansımış durumda değil. Umudunuzu kaybetmeyin TV ekranlarındaki manipülasyonlara aldanmayın bu seçim ikinci tura kalmıştır. Sandıkları takip etmeye devam edin. #Seçim2018"

ÖNEMLİ DUYURU!

Büyükşehirlerden veri girişleri halen devam etmektedir. Bir çok büyük ilde oy girişi tamamlandığında sonuçlar büyük ölçüde değişecektir. Umudunuzu kaybetmeyin, güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. Görevlerinizi kesinlikle terk etmeyin!

Adil Seçim Platformu verilerine göre Türkiye geneli milletvekili seçimleri güncel sonuçlar. #Seçim2018 (Seçim sonucunu büyük ölçüde etkileyecek Büyükşehir ve Güneydoğu illerinde sayımlar devam etmektedir. Sandıkları terk etmeyin!) pic.twitter.com/MSirX5Sl64

Saat: 21:40 - Açılan Sandık Oranı: %54.8

Adil Seçim Platformu verilerine göre Türkiye geneli milletvekili seçimleri güncel sonuçlar. #Seçim2018 (Seçim sonucunu büyük ölçüde etkileyecek Büyükşehir ve Güneydoğu illerinde sayımlar devam etmektedir. Sandıkları terk etmeyin!) pic.twitter.com/MSirX5Sl64 — Adil Seçim (@adilsecimnet) 24 Haziran 2018

ÖNEMLİ DUYURU!

Büyükşehirlerden veri girişleri halen devam etmektedir. Bir çok büyük ilde oy girişi tamamlandığında sonuçlar büyük ölçüde değişecektir. Umudunuzu kaybetmeyin, güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. Görevlerinizi kesinlikle terk etmeyin! #Seçim2018 — Adil Seçim (@adilsecimnet) 24 Haziran 2018

'SAYIM DEVAM ETMEKTEDİR'

Platformdan seçimlere ilişkin açıklama geldi:

'TV ekranlarında yayınlanan veriler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir çok Büyükşehir ve Güneydoğu illerinde sayım işlemi devam etmektedir. Manipülasyonlara kapılarak sandıkları terk etmeyin. İnanıyoruz ve biliyoruz ki yarın bugünden güzel olacak!'

TV ekranlarında yayınlanan veriler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir çok Büyükşehir ve Güneydoğu illerinde sayım işlemi devam etmektedir. Manipülasyonlara kapılarak sandıkları terk etmeyin. İnanıyoruz ve biliyoruz ki yarın bugünden güzel olacak! #Secim2018 — Adil Seçim (@adilsecimnet) 24 Haziran 2018

(Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 22:24

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