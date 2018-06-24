'132 hasta mahpustan 19’u cezaevinde kalamaz durumda'

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, 132 hasta mahpustan 19’unun cezaevinde kalamaz durumda olduğunu duyurdu.

Cezaevlerindeki hasta tutukluların durumuna dikkat çeken Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, cezaevlerinde bulunan 132 hasta mahpustan 19’unun cezaevinde kalamaz durumda olduğunu aktardı.

Cezaevlerinde hasta tutukluların durumu ağırlaşırken, Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi yaptığı açıklamayla hasta mahpusların durumuna dikkat çekti. Önceki akşam yapılan açıklamada özellikle İç Anadolu Bölgesi’ndeki hasta mahpusların durumuna dikkat çekilerek “İç Anadolu Bölge hapishanelerinde ağır hasta olmasından kaynaklı hapishanede kalamayacak durumda olan 19, çok sıkı takip edilmesi gereken ve ağır hasta olabilecek durumda olan 21 ve gerekli sağlıklı yaşam imkanı sağlanmak, tetkik, teşhis ve tedavileri yapılmak kaydıyla kalmasında sorun olmayan 92 kişi olmak üzere toplam 132 hasta mahpus bulunmaktadır” denildi.

‘KOŞULLAR HASTALIKLARI TETİKLİYOR’

Mahpusların hastalıklarının sebeplerinin hapishanelerin fiziki koşulları, iklim şartları, hijyenik koşullar, beslenme sorunları, havalandırma kısıtlamaları, ısıtma sistemlerindeki yetersizliklerden kaynaklandığına dikkat çeken İnisiyatif, özel hastalıklar dışında, büyük oranda benzer kronik hastalıklar olduğunun altını çizdi.

‘MAHPUSLARA KELEPÇELİ TEDAVİ DAYATILIYOR’

İç Anadolu Bölgesi ve Türkiye’nin diğer cezaevlerinde hasta mahpuslarının başlıca sorunlar olduğunun belirtildiği İnisiyatif açıklamasında “Bunlar kelepçeli muayene, hapishanelerde yeterince doktor ve sağlık personelinin bulunmaması, geç veya hiç yapılmayan sevkler, periyodik olarak yapılması gereken sağlık kontrollerinin yapılmaması, kalıcı iyileşme sağlamaya dönük tedaviden ziyade geçiştirici yöntemlerin uygulanması; sevk edildikleri bölgede tam teşekküllü hastanelerin bulunmaması ya da çok uzak olması, bazı hastalıklar için kullanılması gereken ilaçların mahpus tarafından karşılanmasının talep edilmesi, çoklu hastalıkları olan mahpusların bazı hastalıkları için sevklerinin yapılmaması, tek kişilik hasta için ağır bir süreç yaşatan tek kişilik ring araçlarıyla sevk edilmeleri gibi zorluklar sıralanabilir.” denildi.

‘TEDAVİ YERİNE İŞKENCE EDİLİYOR’

Açıklamada, 2017 yılının başından 2018’in haziran ayına kadar hapishanelerde 8 hasta mahpusun kalp krizi nedeniyle, 13 mahpusun da çeşitli hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilirken “Bu ölümlerin hepsinin önüne geçilebilirdi ancak gerekli olan müdahaleler zamanında yapılmayarak hastalar adeta ölüme terk edildiler. Kayseri’de bulunan ağır hasta mahpus Mehdi Boz’un darbedildiğini anımsayalım. Büyük bir sorun olan ve kamuoyunun vicdanını kanatan hasta mahpusların yaşamış oldukları sıkıntılar çözüm üretilmeden ortada durmaktadır. Teşhis ve tedavisi yapılmadan adeta işkence çektirilen, hapishanede hayatını kaybeden ya da ölümüne ramak kala bırakılıp kısa sürede hayatını kaybeden insanların olduğu bir toplum, adalete olan inancını da kaybeder” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 19:52

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