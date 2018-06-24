Çiftçiler iflasla karşı karşıya: Artık dayanamıyoruz

Mersin’in Kazanlı bölgesindeki seracılar iflasla karşı karşıya. Çiftçiler, kredi borçları ve girdi maliyetleri nedeniyle 'Artık dayanamıyoruz' diyor.

Mersin’in Kazanlı bölgesindeki birçok seracı iktidarın tarım politikalarından dolayı iflasla karşı karşıya. Bölge halkının yüzde 80’i bu işle uğraşıyor. Çiftçiler, bankalara olan kredi borçları, yüksek girdi maliyetleri ve pazar sıkıntısından dolayı zor günler yaşıyor. Akdeniz Örtü Altı Üreticileri Birliği Başkanı Tansel İzgi, sera işletmelerinin içinde bulunduğu zor koşullara dikkat çekerek “Tohum son yıllarda yüzde 130-140 zamlandı. Bir tohum olmuş 3 TL. Dönüm maliyeti 6 bin TL. Naylon olmuş 20 TL. Biz artık dayanamıyoruz” dedi.

‘SERALAR TEK TEK KAPANIYOR’

Çocukluğundan beri çiftçilik ile uğraştığını ve ilk defa böylesi zor durumda kaldıklarını anlatan İzgi, bölgede çiftçiliğin bittiğini ve seraların tek tek kapandığını dile getirdi. Yaşanan sorunların hükümetin politikalarından kaynaklandığını aktaran İzgi, “Bugün bölgedeki çiftçilerin hemen hemen hepsi bankalara borçlu. Borcunu ödeyemeyecek duruma geldi. Çiftçi üretmek için alacağı gübre, tohum ve benzeri birçok şeyi çok pahalıya alıyor. Kısacası girdileri çok fazla” dedi. Genel anlamda bölgenin ciddi sıkıntıları olduğunu, çiftçinin masraflarının da aşırı derecede çoğaldığını belirten İzgi “Pazarda da üretilen mallar satılmıyor. Ondan dolayı çiftçi de bugün üretmiyor artık. Çünkü çiftçi ürettiği mallardan kazanamayacağını hatta zarar edeceğini bildiği için üretmiyor. Bu da üretimi bitme noktasına getirdi. Biz şu an üretim yapamıyoruz. Bölge arazilerinin yüzde 50 ile yüzde 60’ı boş ve kullanılmamakta. Çiftçi işini bıraktı artık. Türkiye’de üretimle alakalı politika bitmeden bu sıkıntılar da bitmeyecek” dedi.

‘BORÇLU OLAN ÇİFTÇİ İFLAS ETTİ’

Çiftçinin son birkaç yıldır çok ağır şartlar altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten İzgi, 2016’da Mersin’de yaşanan sel felaketiyle adeta yok olduğunu söyledi. İzgi, “Sel felaketi sonrası borçlu olan çiftçi iflas etti. Çiftçi sürekli umutla ayakta durmaya çalışıyor. Kısacası umutlarını yitirmemeye çalışıyorlardı ama sıkıntılar artık çok büyük. Her sene borçlarını katlayarak ödeyen ve bu işi sürdüren çiftçi artık bırakıyor. Bugün çiftçi dediğimiz ve bölgede üretiyor olarak gördüğünüz birçok çiftçi aslında borç ödüyor ve hâlâ borcu çoğalıyor” diye konuştu.

‘MALİYETLER ÇOK YÜKSEK DURUMDA’

Girdi maliyetlerine de dikkat çeken İzgi, sera için gerekli olan malzemelerden örnekler vererek şöyle devam etti: “Bakın bir tohum olmuş 3 TL. Dönüm maliyeti 6 bin TL peki bu üretici ne kazanacak? Tohum son yıllarda yüzde 130-140 oranında zamlandı. Naylon olmuş 18 TL ila 20 TL. Yine dönüm bazında naylonun metrekaresi 3 bin TL ile 4 bin TL. Biz artık dayanamıyoruz. Bu dönem çiftçiler için son aşamadır diyebilirim. Biz çiftçiler, şu an üretimden tamamen uzaklaştık.” Bir an önce hükümetin tarım politikasının değişmesi gerektiğinin altını çizen İzgi, şunları söyledi: “Çiftçilerin mağduriyeti ancak ve ancak girdi masraflarının düşürülmesi, borçlarının silinip üretim yapması için teşvik primlerinin verilmesi ve pazar yerlerinin oluşturulmasıyla mümkün.” (Mersin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 19:43

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