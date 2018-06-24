CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ellerindeki verileri açıkladı 

Bülent Tezcan: AA manipülasyon yapıyor. Bizim verilerimize göre Erdoğan 46.58, Muharrem İnce 40.34. Sandıkları terk etmeyin. YSK önünde nöbet tutun.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde açıklama yaptı. Tezcan, Anadolu ajansı verilerinin manipilasyon olduğunu söyledi ve “Erdoğan'ın oyu hiçbir zaman yüzde 48'i geçmedi" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Anadolu Ajansı’nın manipülasyon yaptığını belirterek, “Bu seçimi kazanıyoruz. Hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, ipliğini pazara çıkaracağız. Bütün siyasi partilerin sandık görevlilerine ve gönüllü kuruluşların görevlilerine bir çağrımız var. Sandık başını terk etmeyin” dedi.

Ellerinde yüzde 5’lik gerçek veriler olduğunu belirten Tezcan, bu ilk verilere göre Erdoğan’ın yüzde 46.58, Muharrem İnce’nin yüzde 40.35, Meral Akşener’in yüzde 7.24, Demirtaş’ın ise yüzde 4.06 oranında oy aldığını ifade etti.

İktidarın AA’nı kullanarak, moral avantajı sağlamaya çalıştığını dile getiren Tezcan, “Vatandaşa ilçe seçim kurulları önünde görev düşüyor. Oylarınızın bilgisayar monitöründe çalınmasına izin vermeyin” dedi. Tezcan, “Ankara’da hem ilçe seçim kurullarının hem YSK’nın önünde nöbet tutun. Moral üstünlüğünün ne olduğunu gösterelim” diye konuştu.

Tezcan, ellerindeki verilere göre seçimin ikinci tura kalmasını beklediklerini dile getirdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 19:44

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